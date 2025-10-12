Η Χαμάς ξεκινά αύριο την απελευθέρωση των ομήρων

Τη Δευτέρα το πρωί θα ξεκινήσει η τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς να απελευθερώνει τους Ισραηλινούς ομήρους στη Γάζα, όπως αυτό προβλέπεται, λίγο προτού αρχίσει «σύνοδος ειρήνης» στο Σαρμ ελ Σέιχ, με τη συμμετοχή περίπου είκοσι ηγετών, πέραν των προέδρων των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και της Αιγύπτου, Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι.

Αφότου άρχισε να εφαρμόζεται η κατάπαυση του πυρός, προχθές Παρασκευή, επέστρεψαν χθες Σάββατο, πάνω από 500.000 άνθρωποι που είχαν εκτοπιστεί. Η συμφωνία ανάμεσα στις αντιμαχόμενες πλευρές έχει ως βάση της σχέδιο είκοσι σημείων που ανακοινώθηκε στα τέλη Σεπτεμβρίου από τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ. Προβλέπει την απελευθέρωση από τη Γάζα, ως αύριο πριν από το μεσημέρι (τοπική ώρα) των 48 ομήρων που απομένουν, ζωντανών ή νεκρών, που είχαν απαχθεί κατά την άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023, που αποτέλεσε έναυσμα του πολέμου.

Σε αντάλλαγμα, το Ισραήλ αναμένεται να απελευθερώσει 250 «κρατούμενους για λόγους ασφαλείας», ανάμεσά τους πρόσωπα που έχουν καταδικαστεί για φονικές επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών, καθώς και άλλους 1.700 Παλαιστίνιους που αιχμαλωτίστηκαν από τον ισραηλινό στρατό στη Λωρίδα της Γάζας μετά το ξέσπασμα του πολέμου.

«Όπως ορίζει η συμφωνία που υπογράφτηκε, η ανταλλαγή κρατουμένων αναμένεται να αρχίσει το πρωί της Δευτέρας (...) Δεν υπάρχει καμιά νέα εξέλιξη ως προς το ζήτημα αυτό», είπε χθες στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Οσάμα Χαμντάν, ανώτερο στέλεχος της Χαμάς.

«Επιστρέφετε στο σπίτι»

«Επιστρέφετε στο σπίτι», είπε απευθυνόμενος στο πλήθος στην «πλατεία των ομήρων» ο αμερικανός ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ, που επισκέφθηκε νωρίτερα χθες τη Γάζα, μαζί με τον γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ, τον Τζάρεντ Κούσνερ, και τον αρχηγό του γενικού επιτελείου του Ισραήλ, τον Εγιάλ Ζαμίρ.

Αξιοσημείωτο στιγμιότυπο της ομιλίας: μεγάλο μέρος του πλήρους επευφήμησε όταν ο κ. Γουίτκοφ αναφέρθηκε στον πρόεδρο των ΗΠΑ Τραμπ, «ευχαριστώντας» τον.

Η Αίγυπτος επιβεβαίωσε ότι θα φιλοξενήσει αύριο μετά το μεσημέρι στο Σαρμ ελ Σέιχ σύνοδο με σκοπό «να τερματιστεί ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας, να ενισχυθούν οι προσπάθειες για την αποκατάσταση της ειρήνης και της σταθερότητας στη Μέση Ανατολή και να ανοίξει νέα σελίδα περιφερειακής ασφάλειας και σταθερότητας»,

Πέρα από τους κ.κ. Τραμπ και Σίσι αναμένονται στην αιγυπτιακή πόλη στην Ερυθρά Θάλασσα ο ΓΓ του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, οι πρωθυπουργοί της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ, της Ιταλίας Τζόρτζα Μελόνι και της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ, μεταξύ άλλων. Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Νετανιάχου δεν υπάρχει καμιά ένδειξη εάν θα συμμετάσχει ή όχι.

Από την πλευρά της, η Χαμάς ανακοίνωσε πως δεν θα συμμετάσχει, με τον Χοσάμ Μπαντράν, ανώτερο στέλεχός της, να δηλώνει στο AFP πως θα εκπροσωπηθεί «από τους μεσολαβητές», το Κατάρ και την Αίγυπτο.

Ο κ. Μπαντράν εξάλλου προειδοποίησε πως επίκεινται «δύσκολες» διαπραγματεύσεις για την επόμενη φάση του σχεδίου Τραμπ, που προβλέπει ιδίως αφοπλισμό του κινήματος, εξορία των μελών της και συνέχιση της απόσυρσης των στρατευμάτων του Ισραήλ από τη Λωρίδα της Γάζας.

«Μη διαπραγματεύσιμο»

«Η δεύτερη φάση των διαπραγματεύσεων προϋποθέτει πιο περίπλοκες συνομιλίες και δεν θα είναι τόσο εύκολη όσο η πρώτη», εκτίμησε. «Ελπίζουμε να μη γυρίσουμε πίσω (στον πόλεμο)», είπε ακόμη. «Η παράδοση των όπλων που προτείνεται αποκλείεται κι αυτό είναι μη διαπραγματεύσιμο», είπε άλλο στέλεχος της Χαμάς στο Γαλλικό Πρακτορείο χθες υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.