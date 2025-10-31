Η Χαμάς ξαναρχίζει την αναζήτηση των σορών των ομήρων σε περιοχές της Γάζας που ελέγχονται από τις IDF

Τρομοκράτες, μέλη της Χαμάς έχουν ξαναρχίσει την αναζήτηση των σορών των νεκρών ομήρων σε εδάφη που ελέγχονται από τις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση Kan, η οποία επικαλείται πηγή με γνώση του θέματος.

Όπως αναφέρουν οι Times of Israel, είναι η πρώτη φορά που τρομοκράτες της Χαμάς έχουν την άδεια να εισέλθουν σε περιοχές που ελέγχονται από τις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις για τέτοιου είδους αναζητήσεις από τότε που εξαπέλυσαν μια θανατηφόρα επίθεση εναντίον στρατιωτών στη Ράφα την Τρίτη.

Εκείνη την ημέρα, το Channel 12 News μετέδωσε ότι σε προηγούμενες αναζητήσεις, μέλη της Χαμάς είχαν ανακτήσει όπλα μέσα σε περιοχές που ελέγχονται από τις IDF.

Σύμφωνα με το Kan, τα μέλη της Χαμάς συνοδεύονται από προσωπικό του Ερυθρού Σταυρού και πραγματοποιούν αναζητήσεις στο Khan Younis.