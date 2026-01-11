H Χαμάς ανακοίνωσε ότι έχει δώσει εντολή στις κυβερνητικές της υπηρεσίες να προετοιμαστούν για τη μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων τους στην ανεξάρτητη επιτροπή Παλαιστίνιων τεχνοκρατών, που προβλέπεται να αναλάβει τη διοίκηση της Λωρίδας της Γάζας στο πλαίσιο του σχεδίου κατάπαυσης του πυρός του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Η ανακοίνωση έρχεται καθώς ο Τραμπ αναμένεται εντός της εβδομάδας να παρουσιάσει τη σύνθεση του Συμβουλίου Ειρήνης, του οργάνου που θα έχει την εποπτεία της παλαιστινιακής επιτροπής, σύμφωνα με τους Times of Israel.

«Με βάση τη δήλωση του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ για την πρόθεσή του να συγκροτήσει ένα Συμβούλιο Ειρήνης για τη Λωρίδα της Γάζας, το κίνημα της Χαμάς έχει εκδώσει οδηγίες προς όλες τις κυβερνητικές οντότητες και υπηρεσίες να προετοιμαστούν για την παράδοση όλων των εξουσιών σε αυτή την ανεξάρτητη παλαιστινιακή τεχνοκρατική επιτροπή», δήλωσε ο εκπρόσωπος της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς, Χάζεμ Κασέμ σε βιντεοσκοπημένη δήλωσή του.

«Η απόφαση αυτή είναι σαφής και οριστική, ενώ έχουν δοθεί και οδηγίες για τη διευκόλυνση της επιτυχούς λειτουργίας της συγκεκριμένης παλαιστινιακής αρχής, σύμφωνα με το υπέρτατο εθνικό συμφέρον και στο πλαίσιο του σχεδίου για τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας», πρόσθεσε.

Σε αντίθεση με το Συμβούλιο Ειρήνης, η σύνθεση της παλαιστινιακής επιτροπής παραμένει προς το παρόν ασαφής. Πηγή της Παλαιστινιακής Αρχής δήλωσε στην καταριανή με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, εφημερίδα al-Quds al-Arabi ότι η Χαμάς και η Φατάχ, η παράταξη που ηγείται της Παλαιστινιακής Αρχής, δεν έχουν ακόμη συμφωνήσει στα μέλη της επιτροπής, πέραν του επικεφαλής της.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, επικεφαλής της επιτροπής φέρεται να είναι ο υπουργός Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής Μάτζεντ Αμπού Ραμαντάν, πρώην δήμαρχος της Πόλη της Γάζας.

Αξιωματούχοι της Φατάχ, μεταξύ των οποίων ο αντιπρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής Μοχάμεντ αλ-Σέιχ και ο επικεφαλής των υπηρεσιών πληροφοριών Μάτζεντ Φάρατζ, συναντήθηκαν την περασμένη εβδομάδα με μεσολαβητές στην Αίγυπτο για να συζητήσουν το ζήτημα. Παράλληλα, στελέχη της Χαμάς αναμένεται να πραγματοποιήσουν συνομιλίες με Αιγύπτιους αξιωματούχους στο Κάιρο εντός της εβδομάδας.

