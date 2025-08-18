Jerusalem Post

Αποτρεπτικό παράγοντα για την επιχείρηση των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων στη Γάζα ενδέχεται να αποτελέσει το σχέδιο της Χαμάς να μεταφέρει ομήρους στη Γάζα και να τους χρησιμοποιήσει ως ανθρώπινες ασπίδες. Κάτι τέτοιο θα περιόριζε την ικανότητα του Ισραήλ να επεκτείνει τη στρατιωτική του πίεση στην πόλη της Γάζας με σκοπό την εξουδετέρωση της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς.

«Η συγκέντρωση, αν όχι όλων, τουλάχιστον των περισσότερων ομήρων μέσα στην πόλη και στα τούνελ, με σκοπό τη χρήση τους ως ανθρώπινη ασπίδα ενάντια σε μια εισβολή του IDF, ειδικά σε οχυρά της Χαμάς, αποτελεί για το Ισραήλ ένα πολύ σημαντικό αποτρεπτικό μέσο», δήλωσε τη Δευτέρα ο υποστράτηγος (ε.α.) Αλόν Εβιάταρ, εμπειρογνώμονας σε θέματα σχετικά με την Παλαιστίνη.

«Ακόμα και αν η Χαμάς δεν είχε καμία πρόθεση να το κάνει, και δεν βλέπω κανένα λόγο να το υποθέσω, έχει θέσει το Ισραήλ σε ένα πολύ δύσκολο δίλημμα. Θα εκμεταλλευτεί αυτή την απειλή στο έπακρο για να αποτρέψει μια ευρεία και μαζική εισβολή του IDF;», διερωτήθηκε.

Κατά τον Εβιάταρ, η Αίγυπτος ασκεί αυξανόμενη πίεση στη Χαμάς, ενόψει του σχεδίου των IDF να δράσει πιο δυναμικά στην πόλη της Γάζας. Το Κάιρο ναι μεν πιέζει τη Χαμάς να δείξει ευελιξία, αλλά μέχρι στιγμής με μικρή επιτυχία. «Υπάρχει μια προσπάθεια από την Αίγυπτο ώστε να μαλακώσει η στάση της Χαμάς. Βλέπω ότι προσπαθούν να μετριάσουν και να εξομαλύνουν την επιμονή της Χαμάς σε ό,τι έχουμε δει μέχρι τώρα, αλλά δεν βλέπω αποτελέσματα», είπε ο Εβιάταρ.

Ωστόσο, παρά την πίεση που ασκεί η Αίγυπτος στη Χαμάς, εκείνη επιμένει στις απαιτήσεις της. «Δεν βλέπω καμία αλλαγή στις απαιτήσεις της Χαμάς. Πού υπάρχει περιθώριο για περαιτέρω σκληροποίηση; Οι θέσεις τους είναι οι ίδιες εδώ και πολύ καιρό, χωρίς δραματικές αλλαγές», υπογράμμισε ο Εβιάταρ.

Υπενθυμίζεται ότι οι διαπραγματευτές στην Αίγυπτο, συμπεριλαμβανομένων εκπροσώπων από το Κατάρ, αναμένεται να συνεχίσουν τις συνομιλίες αυτή την εβδομάδα με αξιωματούχους της Χαμάς. Τόσο το Κάιρο όσο και η Ντόχα προσπαθούν να πιέσουν τη Χαμάς να κάνει παραχωρήσεις για την απελευθέρωση των ομήρων, καθώς αυξάνεται η πολιτική και δημόσια πίεση.