Η Χαμάς ανακοινώνει ότι ο επικεφαλής διαπραγματευτής της, Χαλίλ Αλ Χάγια, είναι ζωντανός

Η Χαμάς επιβεβαίωσε με ανακοίνωσή της σήμερα, ότι ο επικεφαλής διαπραγματευτής της, Χαλίλ Αλ Χάγια, είναι ζωντανός και επέζησε από την ισραηλινή επιδρομή της Τρίτης στην Ντόχα του Κατάρ, η οποία είχε ως στόχο μια συνάντηση αρχηγών της τρομοκρατικής οργάνωσης.

«Μετά από ειδικές ρυθμίσεις ασφαλείας, ο Χαλίλ Αλ Χάγια παρευρέθηκε σε κηδεία στο Κατάρ για τον μάρτυρα γιο του, Χιμάμ, και τους μάρτυρες της δειλής απόπειρας δολοφονίας στην Ντόχα», δήλωσε η Χαμάς, αναφερόμενη στα έξι θύματα της ισραηλινής επιδρομής, η κηδεία των οποίων πραγματοποιήθηκε χθες, Πέμπτη, στην πρωτεύουσα του Κατάρ.

Παρόλα αυτά, η Χαμάς δεν παρείχε φωτογραφίες ή αποδεικτικά στοιχεία για τη ζωή του Χάγια. Σύμφωνα με πηγές κοντά στην τρομοκρατική οργάνωση, ήταν ένας από τους έξι αρχηγούς της που ήταν παρόντες στο κτίριο που στόχευσε το Ισραήλ τη στιγμή της επιδρομής.

Ανάμεσα στα θύματα της επίθεσης ήταν ο Χιμάμ αλ Χάγια, γιος του αυτοεξόριστου επικεφαλής της στη Γάζα και βασικού διαπραγματευτή Χαλίλ αλ Χάγια.

Ο Χαλίλ Αλ Χάγια, το υψηλόβαθμο στέλεχος της Χαμάς που μπήκε στο στόχαστρο του Ισραήλ, στην αεροπορική επιδρομή της Ντόχα, έχει αναδειχθεί σε κεντρική φιγούρα της οργάνωσης αφού σκοτώθηκαν, πέρσι, ο Ισμαήλ Χανίγια και ο Γιαχία Σινουάρ.

Ο Χάγια, που εμπλέκεται ενεργά στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, θεωρείται ευρέως ως η προσωπικότητα με τη μεγαλύτερη επιρροή στο εξωτερικό.