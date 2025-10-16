Η κομμώτρια Μάριον Αλεμάιερ θυμάται ακόμη την 23η Μαρτίου 2020. Ήταν η δεύτερη μέρα του πρώτου lockdown στη Γερμανία, όταν ο τότε υπουργός Οικονομίας Πέτερ Αλτμάιερ (CDU) και ο τότε υπουργός Οικονομικών Όλαφ Σολτς (SPD) έκαναν μεγάλες υποσχέσεις.

Όπως αναφέρει η DW, εξηγώντας το πρόγραμμα έκτακτης βοήθειας για τις μικρές επιχειρήσεις και τους αυτοαπασχολούμενους, ο Σολτς είχε δηλώσει πως «είναι πολύ σημαντικό για εμένα να ξεκαθαρίσω ότι πρόκειται για επιχορήγηση, όχι για δάνειο. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα χρειαστεί να επιστραφεί». Ο δε Αλτμάιερ είχε προσθέσει πως «δεν θα αφήσουμε κανέναν πίσω!».

Πεντέμισι χρόνια αργότερα, όμως, η Μάριον Αλεμάιερ νιώθει εντελώς εγκαταλελειμμένη. «Πολλά είχαν ειπωθεί τότε, αλλά καμία από τις υποσχέσεις δεν τηρήθηκε τελικά», λέει στην DW.

Η Αλεμάιερ είχε λάβει 9.000 ευρώ στο πλαίσιο των κρατικών επιδοτήσεων – χρήματα που είχε άμεση ανάγκη, αφού για έξι εβδομάδες δεν είχε καθόλου εισόδημα.

Αργότερα, το γερμανικό Υπουργείο Οικονομίας εκτίμησε πως από τα περίπου 13 δισεκατομμύρια ευρώ που είχαν δοθεί ως έκτακτη οικονομική αρωγή, τα 5 δισεκατομμύρια ευρώ δεν έπρεπε να καταβληθούν.

Ως αποτέλεσμα, το κράτος ζήτησε από δεκάδες χιλιάδες δικαιούχους να επιστρέψουν μέρος των χρημάτων – μεταξύ αυτών και από την Αλεμάιερ. Η τελευταία κλήθηκε να επιστρέψει 7.000 ευρώ. Και παρ’ ότι προσέφυγε στη δικαιοσύνη και δικαιώθηκε, η κυβέρνηση του κρατιδίου της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας εξακολουθεί να απαιτεί την επιστροφή του μισού ποσού, δηλαδή των 3.500 ευρώ, ως συμβιβασμό.

Για πολλούς, οι κρατικές επιδοτήσεις την περίοδο της πανδημίας ήταν σανίδα σωτηρίας. Όπως και για τον κομμωτή Γκίντο Βιρτς, εκπρόσωπο των κομμωτών στη Ρηνανία-Παλατινάτο. Σε συνέντευξή του στην DW επιβεβαιώνει πως «οι πολιτικοί έκαναν υποσχέσεις που δεν τήρησαν. Όλοι οι κομμωτές νιώθουν τεράστια απογοήτευση και οργή».

Αυτό που θυμώνει περισσότερο τους μικρούς επιχειρηματίες είναι το γερμανικό «μωσαϊκό» κανονισμών, όπου κάθε κρατίδιο διαχειρίζεται διαφορετικά το ζήτημα των επιστροφών.

Στη Βάδη-Βυρτεμβέργη το Διοικητικό Δικαστήριο έχει αποφανθεί υπέρ των επιχειρηματιών, ενώ στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία οι προβλέψεις αλλάζουν συνεχώς και στην Έσση έχει επιβληθεί προσωρινή παύση των ελέγχων. Ο υπουργός Οικονομικών της Έσσης, Καβέ Μανσούρι, δηλώνει πως «δεν πρόκειται για μεγάλες πολυεθνικές, αλλά για μικρές επιχειρήσεις και τεχνίτες» και θέλει να εξαντλήσει όλα τα νομικά περιθώρια ανακούφισης.

Στα μέσα του 2020 ο Ράινερ Χέρμαν ίδρυσε την IG NRW-Soforthilfe, που στηρίζει σχεδόν 11.000 ανθρώπους που κλήθηκαν να επιστρέψουν επιδοτήσεις. Ο Χέρμαν υποστηρίζει πως το όλο πρόγραμμα αποτελεί ένα ντροπιαστικό διοικητικό φιάσκο. «Οι άνθρωποι δεν είναι απλώς απογοητευμένοι, αλλά εξαιρετικά θυμωμένοι», λέει.