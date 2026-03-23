Η Γερμανία ζητά εξηγήσεις από την Ουγγαρία για πληροφορίες διαβίβασης στοιχείων στη Ρωσία

Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση ζητά από τον υπουργό Εξωτερικών της Ουγγαρίας εξηγήσεις σχετικά με δημοσίευμα που τον θέλει να ενημερώνει εδώ και πολύ καιρό την Μόσχα για τις διαβουλεύσεις εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Οι ισχυρισμοί που διατυπώνονται είναι πάρα πολύ σοβαροί. Οι συζητήσεις εντός της ΕΕ είναι εμπιστευτικές και βασίζονται στις αρχές που διέπουν την Ένωση, οι οποίες περιλαμβάνουν κυρίως την αρχή της καλόπιστης συνεργασίας. Και αυτές οι αρχές είναι αδιαπραγμάτευτες», δήλωσε ο εκπρόσωπος του γερμανικού υπουργείου Εξωτερικών Μάρτιν Γκίζε, αναφερόμενος σε δημοσίευμα της Washington Post, η οποία επικαλείται μαρτυρία «Ευρωπαίου αξιωματούχου στον τομέα της ασφάλειας».

Σύμφωνα με αυτόν, ο Ούγγρος υπουργός Εξωτερικών Πέτερ Σιγιάρτο είχε τακτικές τηλεφωνικές συνομιλίες με τον Ρώσο ομόλογό του Σεργκέι Λαβρόφ κατά τη διάρκεια διαλειμμάτων των συνεδριάσεων της ΕΕ, προκειμένου να τον ενημερώσει σε πραγματικό χρόνο.

«Επί χρόνια, σε κάθε συνάντηση της ΕΕ βρισκόταν ουσιαστικά και ο Λαβρόφ στο τραπέζι», είπε o ευρωπαίος αξιωματούχος στην Washington Post, στο πλαίσιο έρευνας της εφημερίδας σχετικά με την στήριξη της Μόσχας στον Ούγγρο πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν.

«Δεν θα ανεχτούμε καμία παράβαση αυτών των αρχών. Εναπόκειται τώρα στην ουγγρική κυβέρνηση να απαντήσει», τόνισε ακόμη ο κ. Γκίζε και πρόσθεσε ότι «είναι σαφές ότι κανένα κράτος-μέλος δεν μπορεί να ενεργεί αντίθετα προς τις αρχές της ΕΕ».