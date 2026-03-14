Η Γερμανία ζητά επιτάχυνση των ΑΠΕ, εν μέσω των ενεργειακών προκλήσεων από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή

Ο υπουργός Περιβάλλοντος της Γερμανίας, Κάρστεν Σνάιντερ, κάλεσε τη χώρα να επιταχύνει την υιοθέτηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ως μέσο ενίσχυσης της ενεργειακής της ασφάλειας και μείωσης της εξάρτησής της από τα ορυκτά καύσιμα.

«Ό,τι ωφελεί το κλίμα ενισχύει επίσης την ασφάλειά μας και την οικονομική μας ισχύ» είπε Σνάιντερ σε προπαρασκευασμένη ομιλία του για ένα συνέδριο που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο στο Βερολίνο. «Κάθε επιπλέον κιλοβατώρα ανανεώσιμης ενέργειας καθιστά τη χώρα μας λιγότερο εξαρτημένη από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο και εξασφαλίζει περισσότερο τον ενεργειακό μας εφοδιασμό».

Σύμφωνα με το Bloomberg, oι προσπάθειες της Γερμανίας για τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος επιβραδύνθηκαν πέρυσι, με τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου να μειώνονται μόλις κατά 0,1% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με στοιχεία της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος.

Αυτό σήμαινε ότι η χώρα απέτυχε για άλλη μια φορά να επιτύχει τους στόχους που τέθηκαν από τον Νόμο για την Προστασία του Κλίματος, ειδικά στους τομείς των μεταφορών και των υπολειπόμενων εκπομπών, δηλαδή των αερίων που παραμένουν στην ατμόσφαιρα αφού έχουν εξαντληθεί όλες οι προσπάθειες για την απομάκρυνσή τους ή την αποφυγή τους.

Ο Σνάιντερ σημείωσε μια αυξανόμενη αποδοχή των ηλεκτρικών αυτοκινήτων και των αντλιών θερμότητας, αλλά είπε ότι συνολικά «η πρόοδος είναι πολύ αργή».

Η μείωση των εκπομπών στον ενεργοβόρο βιομηχανικό τομέα οφειλόταν σε μεγάλο βαθμό στην αποδυναμωμένη οικονομία της Γερμανίας, ενώ οι εκπομπές από τους τομείς των μεταφορών και των κτιρίων αυξήθηκαν.

Ο πόλεμος στο Ιράν υπενθύμισε για άλλη μια φορά στη Γερμανία πόσο εκτεθειμένη είναι η βιομηχανική ραχοκοκαλιά της Ευρώπης στις παγκόσμιες αγορές πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθώς οι τιμές της ενέργειας εκτινάσσονται προς τα πάνω.