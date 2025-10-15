Η Γερμανία ξεκινά διαπραγματεύσεις με την Τουρκία για πιθανή πώληση μαχητικών Eurofighter

Η Γερμανία συμφώνησε να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με την Τουρκία για πιθανές παραδόσεις μαχητικών αεροσκαφών Eurofighter, ανακοίνωσε την Τετάρτη εκπρόσωπος του γερμανικού υπουργείου Εξωτερικών.

«Η γερμανική κυβέρνηση ανταποκρίθηκε θετικά σε προκαταρκτικό αίτημα της Airbus για διαπραγματεύσεις σχετικά με την παράδοση Eurofighter στην Τουρκία», δήλωσε ο εκπρόσωπος. «Τα αεροσκάφη αυτά χρησιμοποιούνται για τη συλλογική άμυνα στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ».

Πρόσθεσε ότι ο υπουργός Εξωτερικών, Γιοχάν Βάντεφουλ θα μεταβεί στην Άγκυρα την Παρασκευή, προκειμένου να συζητήσει το ζήτημα με τον Τούρκο ομόλογό του.