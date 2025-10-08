Αεροπορική ασφάλεια στην ΕΕ

Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση της Γερμανίας θα παραχωρήσει στην αστυνομία της χώρας την εξουσία να καταρρίπτει παράνομα drones, όπως αυτά που έχουν διαταράξει τη λειτουργία αεροδρομίων σε όλη την Ευρώπη και τα οποία ορισμένοι Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν αποδώσει σε έναν υβριδικό πόλεμο που διεξάγει η Ρωσία.

Ο νέος νόμος, ο οποίος εγκρίθηκε από το υπουργικό συμβούλιο την Τετάρτη και αναμένεται να ψηφιστεί από το κοινοβούλιο, εξουσιοδοτεί ρητά την αστυνομία να καταρρίπτει drones που παραβιάζουν τον εναέριο χώρο της Γερμανίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρριψής τους σε περιπτώσεις άμεσης απειλής ή σοβαρής βλάβης.

Άλλες τεχνικές που είναι διαθέσιμες για την κατάρριψη drone περιλαμβάνουν τη χρήση λέιζερ ή σημάτων παρεμβολής για να διακόψουν τους συνδέσμους ελέγχου και πλοήγησης.

Ο νέος νόμος έρχεται μετά την εκτροπή ή ακύρωση δεκάδων πτήσεων την περασμένη Παρασκευή στο αεροδρόμιο του Μονάχου, το δεύτερο μεγαλύτερο της Γερμανίας, αφήνοντας περισσότερους από 10.000 επιβάτες να περιμένουν, μετά από παραβιάσεις drone.

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε ότι υποθέτει ότι η Ρωσία βρίσκεται πίσω από πολλά από τα drone που πέταξαν πάνω από τη Γερμανία το περασμένο Σαββατοκύριακο, αλλά κανένα από αυτά δεν ήταν οπλισμένο και μάλλον πραγματοποιούσαν πτήσεις αναγνώρισης.

Οι ηγέτες της ΕΕ έχουν αρχίσει να θεωρούν τη Ρωσία ως μια σημαντική απειλή για την ασφάλεια της ηπείρου τους, μετά την πλήρη εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία το 2022 και την υποστήριξή τους προς το Κίεβο.

Από την πλευρά της, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, υπογράμμισε την Τετάρτη μιλώντας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πως «η αντιμετώπιση του υβριδικού πολέμου της Ρωσίας δεν αφορά μόνο την παραδοσιακή άμυνα. Αυτό απαιτεί μια νέα νοοτροπία από όλους μας. Μπορούμε είτε να αποτραβηχτούμε και να παρακολουθήσουμε την κλιμάκωση των ρωσικών απειλών, είτε να τις αντιμετωπίσουμε με ενότητα, αποτροπή και αποφασιστικότητα» συμπλήρωσε.

Σύμφωνα με το Reuters, ορισμένοι υποστηρίζουν ότι τα drones που εμπλέκονται σε πρόσφατα περιστατικά θα μπορούσαν να έχουν εκτοξευθεί και από το εσωτερικό της ΕΕ.

Με τον νέο νόμο, η Γερμανία εντάσσεται στις ευρωπαϊκές χώρες που πρόσφατα έδωσαν στις δυνάμεις ασφαλείας την εξουσία να καταρρίπτουν drones που παραβιάζουν τον εναέριο χώρο τους, όπως η Βρετανία, η Γαλλία, η Λιθουανία και η Ρουμανία.

Ο νόμος ορίζει ότι, για να αποτρέψει τους κινδύνους που ενέχουν τα drones στην ξηρά, στον αέρα ή στο νερό, η αστυνομία «μπορεί να χρησιμοποιήσει τα κατάλληλα τεχνικά μέσα κατά του συστήματος, της μονάδας ελέγχου ή του συνδέσμου ελέγχου του, εάν η αποτροπή του κινδύνου με άλλα μέτρα είναι μάταιη ή σημαντικά δυσχερής».

Σύμφωνα με στοιχεία της Deutsche Flugsicherung (DFS), η Γερμανία κατέγραψε 172 διαταραχές της εναέριας κυκλοφορίας που σχετίζονταν με drones μεταξύ Ιανουαρίου και τέλους Σεπτεμβρίου 2025, έναντι 129 την ίδια περίοδο πέρυσι και 121 το 2023.

Οι γερμανικές στρατιωτικές ασκήσεις τον περασμένο μήνα στη βόρεια λιμενική πόλη του Αμβούργου περιελάμβαναν επίδειξη του τρόπου εξουδετέρωσης ενός παράνομου drone.

Όπως μια αράχνη, ένα μεγάλο στρατιωτικό drone έριξε ένα δίχτυ σε ένα μικρότερο drone εν πτήσει, μπλέκοντας τις προπέλες του και αναγκάζοντάς το να προσγειωθεί, όπου ένα ρομποτικό σκυλί έτρεξε για να αναζητήσει πιθανά εκρηκτικά.

Ωστόσο, η κατάρριψη drones μπορεί να είναι επικίνδυνη σε πυκνοκατοικημένες αστικές περιοχές, και τα αεροδρόμια δεν διαθέτουν απαραίτητα συστήματα ανίχνευσης που μπορούν να αναφέρουν αμέσως τις θεάσεις.