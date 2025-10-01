Η Γερμανία συνέλαβε τρία μέλη της Χαμάς - Ετοίμαζαν δολοφονικές επιθέσεις σε ισραηλινές ή εβραϊκές οργανώσεις

Οι ομοσπονδιακές αρχές της Γερμανίας ανακοίνωσαν την Τετάρτη πως προχώρησαν στη σύλληψη τριών ανδρών στο Βερολίνο.

Οι συλληφθέντες φέρονται να είναι μέλη της Χαμάς, ανέφεραν σε ανακοίνωση τους ομοσπονδιακοί εισαγγελείς.

Σύμφωνα με τους ίδιους, τα τρία άτομα φέρονται να ετοίμαζαν «σοβαρές πράξεις βίας» στο Βερολίνο.

Οι εισαγγελείς ότι υποπτεύονται τους τρεις άνδρες για συμμετοχή στην προμήθεια πυροβόλων όπλων και πυρομαχικών για τη Χαμάς, τα οποία θα χρησιμοποιούνταν για δολοφονίες που θα είχαν ως στόχο ισραηλινές ή εβραϊκές οργανώσεις στη Γερμανία.

«Κατά τη διάρκεια των σημερινών συλλήψεων, βρέθηκαν διάφορα όπλα, μεταξύ των οποίων ένα τουφέκι AK 47 και αρκετά πιστόλια, καθώς και σημαντική ποσότητα πυρομαχικών», ανέφεραν οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς σε δήλωσή τους.

Οι τρεις, οι οποίοι σύμφωνα με τους γερμανικούς νόμους περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής ταυτοποιήθηκαν μόνο ως ο Γερμανός πολίτης Αμπέντ Αλ Γ., ο γεννημένος στο Λίβανο Γουάελ Φ. Μ. και ο Γερμανός πολίτης Αχμάντ Ι., συνελήφθησαν στο Βερολίνο.

Τον Φεβρουάριο, τέσσερα μέλη της Χαμάς που ήταν ύποπτα για τη διοργάνωση επιθέσεων εναντίον εβραϊκών ιδρυμάτων στην Ευρώπη παραπέμφθηκαν σε δίκη στο Βερολίνο, σε μια υπόθεση που οι εισαγγελείς χαρακτήρισαν ως την πρώτη δικαστική υπόθεση εναντίον μαχητών της ισλαμιστικής οργάνωσης στη Γερμανία.

Το Der Spiegel ανέφερε ότι οι αντιτρομοκρατικοί ερευνητές παρακολούθησαν τη συνάντηση των κατηγορουμένων την Τετάρτη στο Βερολίνο για την παράδοση όπλων, πριν οι επιχειρησιακές δυνάμεις παρέμβουν και ανακαλύψουν λειτουργικά όπλα.