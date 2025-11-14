Η Γερμανία προωθεί πακέτο 350 εκατ. ευρώ για ενίσχυση των αεροπορικών εταιρειών

Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς στη Γερμανία συμφώνησε την Πέμπτη σε ένα πακέτο μείωσης του κόστους λειτουργίας των αεροπορικών εταιρειών στη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης, ύψους 350 εκατ. ευρώ.

Όπως μετέδωσε το Reuters, οι αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους, όπως η Ryanair και η EasyJet έχουν μειώσει τη χωρητικότητά τους στη Γερμανία, επικαλούμενες το υψηλό κόστος.



Ενώ ο αριθμός των επιβατών στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ανακάμψει και αυξήθηκε κατά 3% πέρυσι σε σύγκριση με τα προ πανδημίας επίπεδα, εξακολουθεί να είναι μειωμένος κατά 19% στη Γερμανία, όπου εδρεύει η Lufthansa.

Το πακέτο στο οποίο κατάληξε η κυβέρνηση του Μερτς την Πέμπτη προβλέπει -μεταξύ άλλων- τα εξής: