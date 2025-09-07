Η Γερμανία ετοιμάζει 10 δισ. ευρώ για την διαχείριση καταστροφών έως το 2029

Η γερμανική κυβέρνηση θέλει να επενδύσει 10 δισεκατομμύρια ευρώ στην πολιτική προστασία και τη διαχείριση καταστροφών έως το 2029, δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ σε συνέντευξη που δημοσιεύθηκε την Κυριακή στην εφημερίδα Bild.

«Αναβαθμίζουμε την πολιτική προστασία μας», δήλωσε ο Ντόμπριντ, μέλος του κυβερνώντος συντηρητικού κόμματος της Βαυαρίας.

Τα σχέδια αυτά έρχονται σε ένα πλαίσιο αυξανόμενων γεωπολιτικών εντάσεων, καθώς και απειλών εξτρεμισμού και των λεγόμενων υβριδικών επιθέσεων, που μπορεί να περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, επιθέσεις στο ηλεκτρικό δίκτυο και εκστρατείες παραπληροφόρησης.

Το Σύμφωνο Πολιτικής Προστασίας προβλέπει σειρήνες για την προειδοποίηση του κοινού, ψηφιακά συστήματα προειδοποίησης για κινητά τηλέφωνα, νέα καταφύγια και περίπου 1.500 οχήματα για πυροπροστασία, υπηρεσίες ασθενοφόρων, κινητά κέντρα διοίκησης και βαρύ εξοπλισμό, ανέφερε το δημοσίευμα.

Σύμφωνα με την Bild, η πρωτοβουλία προβλέπει επίσης ασκήσεις καταστροφών από το στρατό, τις υπηρεσίες διάσωσης, την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Τεχνικής Βοήθειας και τις οργανώσεις αρωγής.

Μετά την πλήρη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022, η γερμανική κυβέρνηση προχώρησε στην αναβάθμιση του συστήματος δημόσιων καταφυγίων. Η Γερμανία διαθέτει 579 καταφύγια για περίπου 480.000 άτομα, πολλά από τα οποία δεν έχουν χρησιμοποιηθεί από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου.