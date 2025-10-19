Η Γερμανία ανακαλεί τον πρέσβη της στην Γεωργία

19/10/2025 • 18:07
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
Η Γερμανία ανακοίνωσε την Κυριακή ότι θα ανακαλέσει τον πρεσβη της στη Γεωργία, ενόψει συνεδρίασης των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ τη Δευτέρα, καθώς οι σχέσεις της Ένωσης με τη χώρα του Νοτίου Καυκάσου επιδεινώνονται.

«Εδώ και μήνες, η γεωργιανή ηγεσία επιτίθεται στην ΕΕ, στη Γερμανία και προσωπικά στον Γερμανό πρεσβευτή Έρνστ Πέτερ Φίσερ», ανέφερε το γερμανικό υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

Η ανάκληση του πρεσβη γίνεται «για διαβουλεύσεις σχετικά με τα επόμενα βήματα», σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, προσθέτοντας ότι τη Δευτέρα «το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ θα εξετάσει το θέμα της Γεωργίας».

Η γεωργιανή κυβέρνηση δεν προέβη άμεσα σε σχόλιο.

Τον περασμένο μήνα, το υπουργείο Εξωτερικών της Γεωργίας είχε καλέσει τον Φίσερ, κατηγορώντας τον ότι προωθεί «ριζοσπαστική ατζέντα» ενόψει των επερχόμενων δημοτικών εκλογών.

Αξιωματούχοι στη Γεωργία κατηγορούν επί μήνες τον Φίσερ και άλλους πρεσβευτές της ΕΕ ότι στηρίζουν προσπάθειες ανατροπής της κυβέρνησης στην Τιφλίδα.

Οι αρχές της χώρας έχουν εντείνει τις πιέσεις εναντίον φιλοευρωπαϊκών πολιτικών και διαδηλωτών, οι οποίοι κινητοποιήθηκαν μετά τις αμφιλεγόμενες βουλευτικές εκλογές του περασμένου Οκτωβρίου και την απόφαση της κυβέρνησης να παγώσει τις συνομιλίες ένταξης στην ΕΕ.
 
 

