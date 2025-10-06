«Η Γάζα που δεν βλέπουμε»: Το Ισραήλ αντικρούει με ένα βίντεο τον ισχυρισμό ότι «οι Παλαιστίνιοι λιμοκτονούν»

Το Ισραήλ έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο με τίτλο «Η Γάζα που δεν βλέπουμε», μέσω της Υπηρεσίας Συντονισμού των Κυβερνητικών Δραστηριοτήτων (COGAT), επιχειρώντας να αντικρούσει τα ρεπορτάζ διεθνών μέσων για την ολική καταστροφή στη Λωρίδα της Γάζας, καθώς ισχυρισμούς ότι «οι Παλαιστίνιοι λιμοκτονούν».

WATCH: #TheGazaYouDontSee



Scenes from the past week: markets, shelter areas and aid distribution 》》》 pic.twitter.com/oJOQ9sb2RG — COGAT (@cogatonline) October 6, 2025

Στόχος του βίντεο, που σύμφωνα με το Ισραήλ «δείχνει σκηνές από την περασμένη εβδομάδα: αγορές, περιοχές καταφυγίων και διανομή βοήθειας», είναι να αποδείξει ότι οι Παλαιστίνιοι δεν λιμοκτονούν και ότι δεν διαπράττεται γενοκτονία, όπως υποστηρίζουν ο ΟΗΕ και ανθρωπιστικές οργανώσεις.

Στα πλάνα καταγράφονται αγορές και καταστήματα γεμάτα προϊόντα, καφετέριες και ζαχαροπλαστεία σε λειτουργία. Επιπλέον, το βίντεο δείχνει κιβώτια με ανθρωπιστική βοήθεια να φτάνουν στις αποθήκες και να μοιράζονται σε εγκύους και παιδιά και νοσοκομεία να λειτουργούν κανονικότατα, καθώς και την δράση ακτιβιστών, οι οποίοι, μεταξύ άλλων, κάνουν και επιδιορθώσεις σε χαλασμένα πόμολα.

Τέλος, στα πλάνα καταγράφονται ακόμα και ευχάριστες δράσεις για τα παιδιά της Γάζας.