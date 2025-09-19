Το γραφείο του Γάλλου πρωθυπουργού άφησε να εννοηθεί την Παρασκευή ότι ετοιμάζεται μια ανανεωμένη, προαιρετική στρατιωτική υπηρεσία.

Αν και τα σχέδια δεν περιλαμβάνουν υποχρεωτική στράτευση, το εθελοντικό πρόγραμμα αναμένεται να περιλαμβάνει αυστηρή στρατιωτική εκπαίδευση και έχει στόχο να ανοίξει τον δρόμο για στρατολόγηση στις ενεργές ένοπλες δυνάμεις ή στις εφεδρείες.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται καθώς ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Γερμανία και η Πολωνία, αντιμετωπίζουν προβλήματα στρατολόγησης, ενώ η ήπειρος προετοιμάζεται για μια ενδεχόμενη σύγκρουση με τη Ρωσία του Βλαντιμίρ Πούτιν.

Τον Ιούλιο, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι η Γαλλία θα δημιουργήσει «ένα νέο πλαίσιο για να επιτρέπει στους νέους να υπηρετούν». Αν και βρίσκεται ακόμη σε αρχικό στάδιο, η ανακοίνωση της Παρασκευής δείχνει ότι οι εργασίες για την υλοποίηση προχωρούν.

Στο πλαίσιο ευρύτερης αναδιάρθρωσης των κρατικών οργανισμών, το γραφείο του Πρωθυπουργού Σεμπαστιάν Λεκορνύ ανακοίνωσε ότι μια μονάδα υπεύθυνη για την αμφιλεγόμενη λεγόμενη καθολική εθνική υπηρεσία θα καταργηθεί, «στο πλαίσιο της επικείμενης δημιουργίας εθελοντικής στρατιωτικής υπηρεσίας».

Η Γαλλία είχε θεσπίσει την καθολική εθνική υπηρεσία το 2019 - μια προαιρετική, διάρκειας ενός μήνα, υπηρεσία για εθελοντές ηλικίας 15-17 ετών, με στόχο τη μετάδοση των γαλλικών αξιών.

Το πολιτικό πρόγραμμα, όπου οι εθελοντές φορούν στολές στρατιωτικού τύπου, θεωρήθηκε ως το πρώτο βήμα προς τη στρατιωτική θητεία - όμως όσοι συμμετείχαν δεν λάμβαναν ουσιαστική στρατιωτική εκπαίδευση.

Η έλλειψη συμμετοχής στο πρόγραμμα, καθώς και η ανάγκη να στρατολογηθούν περισσότεροι άνθρωποι για τις ένοπλες δυνάμεις ώστε να εκπληρωθούν οι υποχρεώσεις έναντι του ΝΑΤΟ και να αυξηθεί η αποτροπή απέναντι στη Ρωσία, οδήγησε σε συζητήσεις για την επανέναρξη της εθελοντικής στρατιωτικής υπηρεσίας.

Προς το παρόν, δεν υπάρχει συζήτηση για την επαναφορά της υποχρεωτικής στράτευσης στη Γαλλία, η οποία είχε καταργηθεί από τον πρώην Πρόεδρο Ζακ Σιράκ το 1997.

Υπάρχει ήδη μια διαφορετική εθελοντική στρατιωτική υπηρεσία, αλλά αυτή στοχεύει κυρίως στο να προσφέρει στους νέους δεξιότητες για την πολιτική απασχόληση, όπως η απόκτηση διπλωμάτων οδήγησης.