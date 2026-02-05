Η Γαλλία όρισε το 2026 ως «έτος αντίστασης» απέναντι στην Shein, όπως δήλωσε την Πέμπτη ο υπουργός μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της χώρας, Σερζ Παπίν, προσθέτοντας ότι οι πλατφόρμες αυτές αποτελούν αθέμιτο ανταγωνισμό για τις γαλλικές αλυσίδες.

Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό TF1, ο Παπίν είπε ότι είναι «άδικο» τα φυσικά καταστήματα να είναι υπεύθυνα για τα προϊόντα που πωλούν στα ράφια τους, ενώ οι διαδικτυακές πλατφόρμες δεν είναι.

Ένα δικαστήριο του Παρισιού πρόκειται να ξεκινήσει την εκδίκαση της έφεσης της κυβέρνησης κατά απόφασης του Δεκεμβρίου που απέρριψε το αίτημά της για τρίμηνη αναστολή της Shein, αφού εντοπίστηκαν κούκλες του σεξ που μοιάζουν με μικρά παιδιά προς πώληση στo marketplace της.

Η Shein έκτοτε έχει επαναλειτουργήσει εν μέρει την αγορά της και δήλωσε ότι έχει θεσπίσει ελέγχους στα προϊόντα που πωλούνται εκεί, αρνήθηκε να σχολιάσει την Πέμπτη.

Ο Παπίν δήλωσε ότι τέτοιες παραβιάσεις είναι «συστημικές» και ότι είναι βέβαιος ότι το δικαστήριο θα δεχτεί το επιχείρημά του ότι η Shein αποτελεί «διαταραχή της δημόσιας τάξης».

Ανέφερε ότι δύο Γάλλοι νομοθέτες ετοιμάζουν ένα νομοσχέδιο που θα επιτρέπει στην κυβέρνηση να αναστέλλει τις διαδικτυακές πλατφόρμες χωρίς την έγκριση του δικαστηρίου, προσθέτοντας ότι θα ήθελε να δει τις πωλήσεις της Shein να μειώνονται στη Γαλλία.

Η εκρηκτική ανάπτυξη της Shein, η οποία πωλεί ρούχα και αξεσουάρ σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές χάρη στο επιχειρηματικό της μοντέλο με αποστολή δεμάτων απευθείας από εργοστάσια στην Κίνα σε αγοραστές σε όλο τον κόσμο, έχει προκαλέσει αντίδραση σε πολλές χώρες της Ευρώπης, όπου οι παραδοσιακοί λιανοπωλητές χάνουν έδαφος.

«Πρέπει φυσικά να προστατευτούμε, υπάρχει αθέμιτος ανταγωνισμός, πρέπει να σέβονται τους κανόνες για τους καταναλωτές (που ισχύουν για τους Γάλλους λιανοπωλητές)» τόνισε ο Παπίν.

Η Γαλλία έχει εφαρμόσει φόρο 2 ευρώ, που θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Μαρτίου, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εισαγάγει το καλοκαίρι φόρο 3 ευρώ στα μικρά δέματα που προηγουμένως απαλλάσσονταν από δασμούς, σε μια προσπάθεια να περιορίσει τις πωλήσεις της Shein και άλλων πλατφορμών.