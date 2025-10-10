Ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν αναμένεται να επιλέξει τον νέο πρωθυπουργό έως την Παρασκευή το βράδυ, αφού ο απερχόμενος πρωθυπουργός, Σεμπαστιάν Λεκορνί διεξήγαγε επί δύο ημέρες απεγνωσμένες συνομιλίες με τα πολιτικά κόμματα για να προσπαθήσει να ξεμπλοκάρει το τρέχον πολιτικό αδιέξοδο.

Ο Λεκορνί πρότεινε ότι όποιος και αν είναι ο επόμενος πρωθυπουργός, θα πρέπει να είναι «εντελώς αποσυνδεδεμένος από τις προεδρικές φιλοδοξίες για το 2027».

Με τις πρόσφατες πολιτικές αναταραχές και την αστάθεια, η Γαλλία έχει συγκριθεί με την Ιταλία, αντικαθιστώντας την ως το νέο «κακό παιδί» της Ευρώπης.

Σύμφωνα με το CNBC, ίσως ήρθε η ώρα για τη Γαλλία να εξετάσει το ενδεχόμενο μιας τεχνοκρατικής κυβέρνησης, που θα επιλέγεται με βάση την τεχνική εμπειρογνωμοσύνη και όχι με λαϊκή ψήφο.

Αυτό το σενάριο θα μπορούσε να βοηθήσει στην παύση της πολιτικής κρίσης, η οποία έχει οδηγήσει τη Γαλλία σε πέντε πρωθυπουργούς σε λιγότερο από δύο χρόνια.

Μπορεί επίσης να καθησυχάσει τους επενδυτές και να κερδίσει χρόνο μέχρι τις προεδρικές εκλογές του 2027 — ή τουλάχιστον μέχρι τον Μάρτιο του 2026, όταν ορισμένοι προτείνουν να διεξαχθούν πρόωρες κοινοβουλευτικές εκλογές παράλληλα με τις ήδη προγραμματισμένες δημοτικές εκλογές σε εθνικό επίπεδο, σε μια προσπάθεια να λυθεί το τρέχον αδιέξοδο στην Εθνοσυνέλευση.

Στην Ιταλία, από τη δεκαετία του 1990, οι κεντρικοί τραπεζίτες έχουν ηγηθεί πολλών τεχνοκρατικών κυβερνήσεων, με τον Μάριο Ντράγκι να είναι το πιο πρόσφατο παράδειγμα.

Στη Γαλλία, το όνομα του Φρανσουά Βιλερουά ντε Γκαλό, διοικητή της Banque de France από το 2015, συνεχίζει να ανακύπτει ως φημολογούμενη επιλογή για τις πιο πρόσφατες υποψηφιότητες πρωθυπουργού.

Σημειώνεται πως την Τετάρτη, ο Λεκορνί δήλωσε ότι «η πλειοψηφία των βουλευτών αντιτίθεται στη διάλυση (του κοινοβουλίου), υπάρχει μια πλατφόρμα σταθερότητας, είναι δυνατή η υιοθέτηση ενός προϋπολογισμού έως τις 31 Δεκεμβρίου».

Και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι «με βάση τα παραπάνω, ο πρόεδρος της δημοκρατίας θα διορίσει πρωθυπουργό εντός των επόμενων 48 ωρών». Το πιο απροσδόκητο όμως ήρθε μετά.

Αν και ο Λεκορνί δεν αποκάλυψε λεπτομέρειες σχετικά με την πιθανή σύνθεση της νέας κυβέρνησης, έκανε μια πρόταση: «Όποιος και αν είναι, θα πρέπει να είναι εντελώς αποσυνδεδεμένος από τις προεδρικές φιλοδοξίες για το 2027».

«Η κατάσταση είναι ήδη αρκετά δύσκολη. Χρειαζόμαστε μια ομάδα που τελικά θα αποφασίσει να ανασκουμπώσει τα μανίκια της και να λύσει τα προβλήματα της χώρας μέχρι τις προεδρικές εκλογές», πρόσθεσε.