Το Ηνωμένο Βασίλειο, ο Καναδάς και η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζουν μια συντονισμένη απάντηση σε επίπεδο G7 μετά την απόφαση της Κίνας να επεκτείνει τους ελέγχους στις εξαγωγές κρίσιμων ορυκτών, ενόψει μιας σημαντικής συνόδου στο τέλος του μήνα.

Καθώς ο Καναδάς πρόκειται να φιλοξενήσει τους υπουργούς της G7 στο Τορόντο στα τέλη Οκτωβρίου, οι σύμμαχοι επιδιώκουν να επιταχύνουν τις προσπάθειες απεξάρτησης από την κυριαρχία του Πεκίνου στον τομέα των σπάνιων γαιών.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά την ανακοίνωση του Πεκίνου, την περασμένη εβδομάδα, νέων περιορισμών στην πρόσβαση ξένων εταιρειών σε μαγνήτες σπάνιων γαιών, καθώς και στα εξευγενισμένα μέταλλα και κράματα που απαιτούνται για την παραγωγή τους, επικαλούμενο ζητήματα εθνικής ασφάλειας.

Η κίνηση αυτή προκάλεσε άμεσα ανησυχία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στους συμμάχους της G7 σχετικά με την ασφάλεια των αλυσίδων εφοδιασμού για τεχνολογίες που κυμαίνονται από ηλεκτρικά οχήματα και ανεμογεννήτριες, έως μαχητικά αεροσκάφη F-35 και πολεμικά πλοία.

Η Κίνα εξορύσσει περίπου το 60% και επεξεργάζεται περίπου το 90% των παγκόσμιων αποθεμάτων μετάλλων σπάνιων γαιών.

Οι υπουργοί της G7 «έχουμε ριχτεί στη δουλειά, επικεντρωνόμαστε και προσπαθούμε να λάβουμε όσο το δυνατόν περισσότερα συγκεκριμένα μέτρα για να δημιουργήσουμε εναλλακτικές λύσεις για τα κρίσιμα ορυκτά που έχουν τεθεί υπό περιορισμούς εξαγωγών», δήλωσε ο Καναδός υπουργός Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, Τιμ Χότζσον, σε συνέντευξή του στο POLITICO την Πέμπτη, στο τέλος τριήμερης επίσκεψής του στο Λονδίνο.

«Είχαμε συνάντηση με τους απεσταλμένους της G7 για τα κρίσιμα ορυκτά όσο ήμουν εδώ — όλοι εργαζόμαστε προς την περαιτέρω ανάπτυξη μιας συντονισμένης, πολυμερούς προσέγγισης για την αντιμετώπιση των πρόσφατων περιορισμών», πρόσθεσε ο Χότζσον.

Σύμφωνα με αξιωματούχο της ΕΕ που έχει ενημερωθεί για τις συζητήσεις της G7, ο Καναδάς εργάζεται πάνω σε ένα προσχέδιο μέτρων, το οποίο αποσκοπεί στην επιτάχυνση της αποθεματοποίησης, στην ενεργοποίηση εταιρικών συνεργασιών για κρίσιμα ορυκτά και στην ενίσχυση των εξορυκτικών δραστηριοτήτων στο πλαίσιο μιας πιο συντονισμένης προσέγγισης.

Ο επικεφαλής εμπορίου της ΕΕ, Μάρος Σέφτσοβιτς, κάλεσε αυτή την εβδομάδα τη G7 να δώσει κοινή απάντηση. Ο Σέφτσοβιτς αναμένεται να συζητήσει το ζήτημα με τον Κινέζο υπουργό Εμπορίου Γουάνγκ Γουεντάο στις αρχές της επόμενης εβδομάδας.