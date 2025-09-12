Η FAA προτείνει την επιβολή προστίμου 3,1 εκατ. δολαρίων στην Boeing για εκτεταμένες παραβιάσεις των κανόνων ασφαλείας

Η Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας (FAA) πρότεινε την Παρασκευή την επιβολή προστίμου ύψους 3,1 εκατομμυρίων δολαρίων στην Boeing για μια σειρά παραβάσεων ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων ενεργειών που συνδέονται με την έκτακτη κατάσταση που σημειώθηκε τον Ιανουάριο του 2024 σε πτήση της Alaska Airlines με αεροσκάφος 737 MAX 9, καθώς και για παρεμπόδιση της ανεξαρτησίας των υπαλλήλων ασφαλείας.

Η FAA εντόπισε εκατοντάδες παραβιάσεις του συστήματος ποιότητας στο εργοστάσιο 737 της αεροπορικής εταιρείας στο Renton της Ουάσιγκτον και στο εργοστάσιο 737 της Spirit AeroSystems, υπεργολάβου της Boeing, στο Wichita του Κάνσας.

Η FAA ανέφερε επίσης ότι η Boeing υπέβαλε δύο αεροσκάφη που δεν ήταν κατάλληλα για πτήση στην FAA για την έκδοση πιστοποιητικών αξιοπλοΐας και δεν τήρησε τους κανόνες του συστήματος ποιότητας.

Η FAA διαπίστωσε ότι ένας υπάλληλος της Boeing πίεσε έναν άλλο υπάλληλο της Boeing που εκτελούσε καθήκοντα για λογαριασμό της FAA να υπογράψει για ένα αεροσκάφος Boeing 737 MAX, ώστε η εταιρεία να μπορέσει να τηρήσει το χρονοδιάγραμμα παράδοσης, παρά το γεγονός ότι ο υπάλληλος είχε διαπιστώσει ότι το αεροσκάφος δεν συμμορφωνόταν με τα πρότυπα.

Η Boeing και η Spirit AeroSystems δεν έκαναν άμεσα σχόλια.

Τον Ιούνιο, η Εθνική Επιτροπή Ασφάλειας Μεταφορών (National Transportation Safety Board) δήλωσε ότι η Boeing δεν παρείχε επαρκή εκπαίδευση, καθοδήγηση και εποπτεία για την πρόληψη της έκρηξης του πίνακα ελέγχου της καμπίνας της Alaska Airlines εν πτήσει, η οποία έριξε την αεροπορική εταιρεία σε μια μεγάλη κρίση.

Το διοικητικό συμβούλιο επέκρινε σκληρά την κουλτούρα ασφάλειας της Boeing και την παράλειψή της να εγκαταστήσει τέσσερις βασικούς κοχλίες σε ένα MAX 9 κατά τη διάρκεια της παραγωγής, καθώς και την αναποτελεσματική εποπτεία από την FAA.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο διοικητής της FAA Bryan Bedford δήλωσε στο Reuters ότι η υπηρεσία δεν είχε λάβει καμία απόφαση σχετικά με την άρση του ορίου παραγωγής 38 αεροσκαφών 737 MAX ανά μήνα που ισχύει από τις αρχές του 2024, ή σχετικά με τον τρόπο εποπτείας της παραγωγής της Boeing.

Η FAA συνεχίζει να επιθεωρεί κάθε αεροσκάφος 737 MAX και 787 πριν από την έκδοση πιστοποιητικού αξιοπλοΐας και την έγκριση παράδοσης. Συνήθως, η FAA αναθέτει την αρμοδιότητα έκδοσης εισιτηρίων αεροπλάνων στον κατασκευαστή.