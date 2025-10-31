Η αναδυόμενη αποκλιμάκωση των εντάσεων μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας δίνει στους Ευρωπαίους ηγέτες περιθώριο να βρουν μια στρατηγική για το εμπόριο, τις πρώτες ύλες και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ωστόσο, όπως αναφέρει το Politico, η βελτίωση των σχέσεων ΗΠΑ-Κίνας κινδυνεύει να παραγκωνίσει τα ευρωπαϊκά συμφέροντα.

Αν και η κίνηση αυτή είναι καλή είδηση για τις ευρωπαϊκές εταιρείες, άλλα αδιέξοδα στις σχέσεις μεταξύ Ευρώπης και Κίνας θα είναι πιο δύσκολο να επιλυθούν.

Πόλεμος στην Ουκρανία

Η κορυφαία πολιτική προτεραιότητα για την ΕΕ είναι ο τερματισμός του πολέμου στην Ουκρανία. Υπό την πίεση του Λευκού Οίκου, η ΕΕ συμπεριέλαβε κινεζικές τράπεζες και διυλιστήρια στις δύο τελευταίες σειρές κυρώσεων που επέβαλε στη Ρωσία, υποστηρίζοντας ότι οι εν λόγω οντότητες βοηθούσαν τη Μόσχα να παρακάμψει τις κυρώσεις.

Η Ουκρανία ήλπιζε ότι ο Τραμπ θα ασκούσε πίεση στο Πεκίνο να σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο, αλλά ο ίδιος δήλωσε ότι το θέμα δεν ήταν στο τραπέζι — αν και είπε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία συζητήθηκε έντονα..

Βιομηχανίες υπό καθεστώς ομηρίας

Αν και οι εξαγωγικοί έλεγχοι της Κίνας δεν αφορούσαν την ΕΕ, οι εταιρείες του μπλοκ αντιμετώπισαν μεγάλες καθυστερήσεις και απότομες αυξήσεις τιμών, καθώς έπρεπε να αντιμετωπίσουν την επακόλουθη έλλειψη πρώτων υλών και μαγνητών. Η Κίνα αντιπροσωπεύει το 98% των μόνιμων μαγνητών σπάνιων γαιών της ΕΕ.

Η γεωπολιτική καταιγίδα ώθησε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει δράση για να εξασφαλίσει τις δικές της προμήθειες μαγνητών και να δρομολογήσει ένα σχέδιο για τη διαφοροποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας της Ευρώπης έως το τέλος του έτους.

Διαφωνίες εντός ΕΕ

Στην ΕΕ, οι διαφωνίες μεταξύ των κρατών μελών σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης της ισχύος της Κίνας — και τυχόν επακόλουθες αντιποίνες — καθιστούν απίθανη την υιοθέτηση μιας ενιαίας στάσης έναντι του Πεκίνου.

Οι εσωτερικές διαμάχες έγιναν εμφανείς όταν οι Βρυξέλλες επέβαλαν δασμούς στα ηλεκτρικά οχήματα κατασκευασμένα στην Κίνα. Οι ψήφοι των πρωτευουσών της ΕΕ σχετικά με τους δασμούς αποκάλυψαν πόσο οικονομικά εκτεθειμένη είναι η καθεμία στην Κίνα, με τη Γερμανία να υποβάλλει μια έσχατη έκκληση για την κατάργηση των δασμών.