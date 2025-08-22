Η Εσθονία δηλώνει έτοιμη να στείλει έναν λόχο στην Ουκρανία στο πλαίσιο ειρηνευτικής αποστολής

Η Εσθονία είναι έτοιμη να συμμετάσχει σε μια ειρηνευτική επιχείρηση στην Ουκρανία με την αποστολή ενός λόχου, δήλωσε την Παρασκευή ο πρωθυπουργός τη χώρα, Κρίστεν Μίχαλ κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου με τον Φινλανδό ομόλογο το στο Τάλιν.

Ο Μίχαλ δεν είπε πόσους στρατιώτες θα περιλαμβάνει το τάγμα.

Οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ και η Ουκρανία συνεργάζονται για να διασφαλίσουν ότι οι εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία βρίσκονται σε τόσο ισχυρό επίπεδο, ώστε η Ρωσία να μην επιχειρήσει ποτέ ξανά να επιτεθεί, δήλωσε την Παρασκευή ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, προσθέτοντας ότι η Ευρώπη και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συμμετάσχουν στην παροχή αυτών των εγγυήσεων.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ έχουν ταχθεί υπέρ της ανάπτυξης στρατευμάτων σε μια μεταπολεμική διευθέτηση ως μέρος του συνασπισμού των προθύμων της Ουκρανίας, με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς να σηματοδοτεί επίσης το άνοιγμα στη γερμανική συμμετοχή.

Ο Γ.Γ. του ΝΑΤΟ ζητεί να δοθούν «ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας» για το Κίεβο

Παράλληλα, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, ο οποίος πραγματοποιεί σήμερα επίσκεψη στο Κίεβο, κάλεσε τους δυτικούς συμμάχους να δώσουν «ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας» για την Ουκρανία σε περίπτωση ειρηνευτικής συμφωνίας με τη Μόσχα, για την αποτροπή οποιασδήποτε νέας ρωσικής εισβολής.

«Ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας θα είναι απαραίτητες, και αυτό προσπαθούμε να καθορίσουμε τώρα» για να διασφαλίσουμε ότι η Ρωσία «δεν θα επιχειρήσει ποτέ ξανά να καταλάβει ούτε ένα τετραγωνικό χιλιόμετρο του ουκρανικού εδάφους», δήλωσε.

Σύμφωνα με τον Ρούτε, πρόκειται για δύο μορφές εγγυήσεων, η πρώτη να προβλέπει την ενίσχυση του ουκρανικού στρατού για να αποτρέψει τη Ρωσία να επιτεθεί και η δεύτερη θα πρέπει να αποτελείται από αμερικανικές και ευρωπαϊκές εγγυήσεις ασφαλείας.

«Είναι σαφές ότι οι ΗΠΑ θα εμπλακού», δήλωσε ο Μαρκ Ρούτε. «Αυτές οι εγγυήσεις ασφαλείας πρέπει να κρατήσουν».

Δίπλα του, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι παραδέχτηκε ότι οι εργασίες που αφορούν τις εγγυήσεις αυτές είναι "πολύ δύσκολες".

«Είναι πολύ νωρίς να πούμε ποιος θα μπορεί να παρέχει στρατιωτικό προσωπικό, ποιος θα μπορεί να παρέχει πληροφορίες, ποιος θα έχει παρουσία στη θάλασσα ή στον αέρα, και ποιος είναι έτοιμος να παράσχει χρηματοδότηση», δήλωσε πριν προσθέσει: «Η Ουκρανία χρειάζεται εγγυήσεις ασφάλειας ώστε εμείς, τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας να γνωρίζουμε ότι η Ρωσία δεν θα μας επιτεθεί».

Ο Ρούτε, αρχικά ως πρωθυπουργός της Ολλανδίας και στη συνέχεια ως επικεφαλής του ΝΑΤΟ, ήταν ένας από τους βασικούς υποστηρικτές του Κιέβου μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής το 2022, της χειρότερης στρατιωτικής σύγκρουσης στην Ευρώπη μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Σειρήνες για επικείμενη αεροπορική επίθεση ήχησαν στο Κίεβο λίγο μετά τη συνέντευξη Τύπου του Ρούτε και του Ζελένσκι.

Η δημοτική στρατιωτική διοίκηση κάλεσε τους κατοίκους να κατευθυνθούν στα καταφύγια λόγω "απειλής" επίθεσης με ρωσικούς βαλλιστικούς πυραύλους.

Μακρόν, Μερτς και Τουσκ μεταβαίνουν στη Μολδαβία για να υποστηρίξουν την κυριαρχία της

Την ίδια ώρα, Εμανουέλ Μακρόν, Φρίντριχ Μερτς και Ντόναλντ Τουσκ θα μεταβούν την ερχόμενη Τετάρτη 27 Αυγούστου στο Κισινάου για μια επίσκεψη υποστήριξης προς τη Μολδαβία, η οποία κατηγορεί τη Ρωσία για απόπειρες αποσταθεροποίησης, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε την Παρασκευή η γαλλική προεδρία.

Έπειτα από πρόσκληση της φιλοευρωπαίας προέδρου Μάγια Σάντου, οι τρεις ηγέτες θα μεταβούν στο Κισινάου με την ευκαιρία της 34ης επετείου της ανεξαρτησίας της χώρας για να «επαναβεβαιώσουν εκεί την πλήρη υποστήριξή τους στην ασφάλεια, την κυριαρχία και τον ευρωπαϊκό δρόμο της Μολδαβίας».

Η αρχηγός του κράτους, η οποία κέρδισε το Νοέμβριο 2024 τις προεδρικές εκλογές και υποστηρίζει την Ουκρανία, κατηγόρησε στα τέλη Ιουλίου τη Ρωσία ότι διεξάγει μια περίπλοκη και συντονισμένη επιχείρηση ανάμιξης «χωρίς προηγούμενο» για να φέρει στο στρατόπεδό της τη φιλοευρωπαϊκή Μολδαβία στις βουλευτικές εκλογές του Σεπτεμβρίου.

Η Μόσχα θέλει να μπορέσει «από το φθινόπωρο» «να θέσει υπό τον έλεγχό της» τη χώρα, χάρη σε μηχανισμούς εξαγοράς ψήφων και χρηματοδοτήσεων με «κρυπτονομίσματα», έχοντας προβλέψει για το λόγο αυτό δαπάνη «100 εκατομμυρίων ευρώ», είχε καταγγείλει η πρόεδρος επισημαίνοντας επίσης τις ευθύνες του μέσου κοινωνικής δικτύωσης Telegram.

Η Μάγια Σάντου κατηγόρησε τις δύο κύριες δυνάμεις της αντιπολίτευσης ότι χρησιμοποιούν το σχέδιο αυτό για να της στερήσουν την πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο, που θα έφερνε αυτή την πρώην σοβιετική δημοκρατία πιο κοντά στην ένταξή της στην ΕΕ.

Το κόμμα «Δράση και Αλληλεγγύη» (PAS) της Μάγια Σάντου είναι με διαφορά πρώτο στην πρόθεση ψήφου (39%) στην τελευταία δημοσκόπηση, που χρονολογείται από τα μέσα Ιουλίου.

Στη διάρκεια συνάντησής του στις 10 Μαρτίου στο προεδρικό μέγαρο των Ηλυσίων με την Μάγια Σάντου, ο Εμανουέλ Μακρόν είχε ήδη καταγγείλει τις «όλο και πιο ξεδιάντροπες ρωσικές απόπειρες αποσταθεροποίησης» της Μολδαβίας και των «δημοκρατικών θεσμών» της.

Ο Μακρόν είχε εκφράσει την επιθυμία «να ενισχυθεί περαιτέρω η συνεργασία μας ώστε να αυξηθεί η ανθεκτικότητα της Μολδαβίας έναντι της ξένης ανάμιξης».

Η Μολδαβία θεωρείται από τους δυτικούς εξαιρετικά ευάλωτη μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Περιλαμβάνει μέσα στα διεθνώς αναγνωρισμένα σύνορά της την Υπερδνειστερία, μια φιλορωσική περιφέρεια που επιδιώκει την απόσχισή της.