Η Επιτροπή Απονομής των Βραβείων Νόμπελ στη Νορβηγίας εξέφρασε την «προφανή ανακούφιση και την εγκάρδια ευχαρίστησή της» για την αποφυλάκιση του βραβευμένου με Βραβείο Νόμπελ ακτιβιστή Αλές Μπιαλιάτσκι, από φυλακή της Λευκορωσίας, σύμφωνα με μία σημερινή ανακοίνωσή της.

«Η ελευθερία του είναι βαθιά ευπρόσδεκτη, αλλά και μία στιγμή που ήταν αναμενόμενη για πολύ καιρό… Η Νορβηγική Επιτροπή Απονομής των Βραβείων Νόμπελ καλεί τις αρχές της Λευκορωσίας να αποφυλακίσουν όλους του πολιτικούς κρατουμένους και να εγγυηθούν ότι ο Αλές Μπιαλιάτσκι κι άλλοι υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων μπορούν να ζήσουν και να εργαστούν ελεύθεροι, χωρίς το φόβο μιας νέας δίωξης».

Όπως έγινε γνωστό νωρίτερα, ο πρόεδρος της Λευκορωσίας Αλεξάντερ Λουκασένκο αποφυλάκισε σήμερα 123 κρατουμένους, συμπεριλαμβανομένου και του ακτιβιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Αλές Μπιαλιάτσκ που έχει τιμηθεί με το Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης, μετά από διήμερες συνομιλίες με έναν απεσταλμένο του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με την πρεσβεία των ΗΠΑ στη Λιθουανία.