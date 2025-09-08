Για πρώτη φορά μετά από δύο χρόνια, η Ιερουσαλήμ δοκιμάστηκε σήμερα από μία ένοπλη παλαιστινιακή επίθεση κατά αστικού λεωφορείου. Έξι Ισραηλινοί πολίτες έχασαν τη ζωή τους και εννέα τραυματίστηκαν, με τους περισσότερους να βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Οι δύο δράστες, εκμεταλλευόμενοι το μποτιλιάρισμα στον οδικό κόμβο Ραμότ στο βόρειο τμήμα της πόλης, αφού μπήκαν στο λεωφορείο, άρχισαν να πυροβολούν αρχικά κατά πολιτών που βρίσκονταν σε κοντινή στάση και μετέπειτα κατά των επιβατών του λεωφορείου. Ένας στρατιώτης και ένας ένοπλος πολίτης εξουδετέρωσαν τους δράστες, οι οποίοι, όπως διαπίστωσε η αστυνομία, προέρχονταν από τα χωριά Κατάνα και Κουμπέιμπα της Δυτικής Όχθης, όπου η Χαμάς διατηρεί σημαντική παρουσία.

Με ανακοίνωσή της, η Χαμάς δεν ανέλαβε την ευθύνη της επίθεσης. Ωστόσο, την αιτιολόγησε, χαρακτηρίζοντάς την «φυσικό αποτέλεσμα της κατοχής», προσθέτοντας ότι «τα εγκλήματα πολέμου στη Γάζα και η σύληση του Τεμένους Αλ-Άκσα δεν θα μείνουν αναπάντητα».

Ο Νετανιάχου, αφού μετέβη στο σημείο της επίθεσης, τόνισε ότι το Ισραήλ είναι αποφασισμένο να νικήσει σε όλα τα πολεμικά μέτωπα του πολέμου. Στο μεταξύ, στρατιωτικές δυνάμεις διενεργούν έρευνες, αναζητώντας τυχόν συνεργούς.

Η «δέσμη αρχών» του Ντόναλντ Τραμπ για εκεχειρία

Όπως αναφέρει ο Γαβριήλ Χαρίτος για τη DW, το σημερινό τεταμένο κλίμα διαδέχεται τη χθεσινή ανακοίνωση του Προέδρου Τραμπ, προτείνοντας «δέσμη αρχών» για να ξαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

Παρότι δεν δημοσιοποιήθηκε κάποιο επίσημο αμερικανικό έγγραφο, ισραηλινά μέσα διέρρευσαν τα κύρια σημεία της νέας πρότασης Τραμπ: Μόλις αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις για εκεχειρία, οι ισραηλινές επιχειρήσεις στη Γάζα θα σταματήσουν. Την πρώτη μέρα της εκεχειρίας, η Χαμάς θα απελευθερώσει όλους τους 48 Ισραηλινούς ομήρους - νεκρούς και ζωντανούς - και παράλληλα το Ισραήλ θα αποφυλακίσει τους Παλαιστινίους κρατουμένους.

Οι χθεσινές κινήσεις Τραμπ είχαν θετικό αντίκτυπο. Σύμφωνα με ισραηλινά μέσα, ο Νετανιάχου έδωσε το «πράσινο φως» για επανέναρξη των έμμεσων επαφών με τη Χαμάς. Χάρη στον κομβικό διαμεσολαβητικό ρόλο του Ισραηλινού ακτιβιστή, Γκέρσον Μπάσκιν, θετική υπήρξε και η αντίδραση της Χαμάς. Ωστόσο, το σημερινό τρομοκρατικό χτύπημα μετέβαλε απότομα το χθεσινοβραδινό αισιόδοξο κλίμα.