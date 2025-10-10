Η επιλογή της ηγέτιδας της βενεζουελανής αντιπολίτευσης Μαρία Κορίνα Ματσάδο για το Νόμπελ Ειρήνης ενισχύει την ανάγκη για μια δημοκρατική μετάβαση στη Βενεζουέλα, δήλωσε την Παρασκευή το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, καλώντας κυβερνήσεις - συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών - να συμβάλουν.

Η Ματσάδο αποκλείστηκε το 2024 από τα δικαστήρια της Βενεζουέλας από το να θέσει υποψηφιότητα ενάντια στον νυν ηγέτη Νικολάς Μαδούρο για την προεδρία και πλέον ζει στην παρανομία.

«Τελικά, αυτό ενισχύει την ανάγκη για μια δημοκρατική μετάβαση στη Βενεζουέλα», δήλωσε σε συνέντευξή του στο Reuters ο Χουάν Παπιέρ, αναπληρωτής διευθυντής για την Αμερική στο Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

«Ελπίζω αυτό να αναζωογονήσει τη διεθνή υποστήριξη προς την υπόθεση μιας δημοκρατικής μετάβασης στη Βενεζουέλα».

Όταν ρωτήθηκε πώς πιστεύει ότι θα αντιδράσει ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος επιθυμεί το βραβείο, ο Παπιέρ είπε: «Θα πρέπει να είναι ευχαριστημένος που η ηγέτιδα που αγωνίστηκε για τη δημοκρατία σε μία από τις πιο σημαντικές κρίσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο ημισφαίριό μας έχει τιμηθεί με αυτό το βραβείο».

«Αυτό θα πρέπει να στείλει ένα μήνυμα στην κυβέρνησή του σχετικά με την ανάγκη προώθησης μιας ειρηνικής μετάβασης προς τη δημοκρατία στη Βενεζουέλα», πρόσθεσε.

Ο Τραμπ υπήρξε δριμύς επικριτής του Μαδούρο, και οι εντάσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Καράκας έχουν ενταθεί μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο.