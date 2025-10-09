Η επιχείρηση επιστροφής των Ισραηλινών ομήρων έχει την κωδική ονομασία «Επιστροφή στα σύνορά τους»

Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου έδωσε κωδική ονομασία στην επιχείρηση επιστροφής των ομήρων στο Ισραήλ και αυτή είναι «Επιστροφή στα Σύνορά τους (Return to their Border)».

Όπως σημειώνεται στην σχετική ανακοίνωση, η ονομασία προέρχεται από ένα εδάφιο του Ιερεμία, το οποίο παραδοσιακά διαβάζεται στη συναγωγή την ημέρα Ρος Χασανά και στο οποίο αναφέρεται πως ο Θεός υπόσχεται ότι τα παιδιά του έθνους του Ισραήλ «θα επιστρέψουν στα σύνορά τους» μετά την εξορία.

Το απόσπασμα έχει χρησιμοποιηθεί συχνά στην ισραηλινή πολιτική και κουλτούρα για να σηματοδοτήσει το τέλος του πολέμου.