Η ελληνική έκδοση του Free Palestine ζει τον επαναστατικό της οίστρο

Εντάξει. Οι πολιτικοί της Αριστεράς έβγαλαν προχθές εκ νέου τα γνωστά αντικυβερνητικά λογίδρια με αφορμή και πάλι το Ισραήλ και οι κομματικοί τους στρατοί κατήγγειλαν τη δήθεν απαγωγή των μελών του πληρώματος του Madleen, παρελαύνοντας στους δρόμους των Αθηνών.

Δεν τους θυμάμαι όλους αυτούς, εδώ και τόσους μήνες δεν έχουν «βγάλει κιχ» για τους πραγματικούς απαχθέντες της 7ης Οκτωβρίου από τη Χαμάς. Διαφεύγει της προσοχής αυτών των φανατικών αντισημιτών, ότι το πλήρωμα του Μadleen μετά το συμβολικό ταξίδι του προς τη Γάζα, βρίσκεται σε ασφαλές περιβάλλον, την ίδια στιγμή που οι εναπομείναντες 56 απαχθέντες από το φεστιβάλ Σουπερνόβα και τα γειτονικά χωριά, βρίσκονται ακόμα στα λαγούμια της Χαμάς, εάν είναι τυχεροί και δεν έχουν δολοφονηθεί.

Φώναξαν και το απροσδιόριστο «Free Palestine» που είναι πολύ της μόδας, έκαναν την πορεία τους προς την πρεσβεία του Ισραήλ, που έχει γίνει ο νέος στόχος διαμαρτυρίας, αφού η αμερικανική πρεσβεία δεν συγκινεί πλέον την επαναστατική έξαρση των αγωνιστών.

Eurokinissi/ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ

Και φυσικά πίσω από το «Free Palestine» στοιβάζεται όλη η άγνοια των πραγματικών γεγονότων, όλη η ιδεοληπτική σύγχυση, όλη η τυφλή προπαγάνδα και όλη η εμμονική ανάγνωση της πραγματικότητας. Μαζί με πάμπολλες εκφάνσεις του σύγχρονου υποβόσκοντος αντισημιτισμού.

Τι πάει να πει αυτό το Free Palestine;

Σε πρόσφατη συνέντευξη του στο παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων wafa, ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς, ζήτησε «να καταθέσει τα όπλα της η Χαμάς και να μην διοικεί πλέον τη Γάζα», στο πλαίσιο δημιουργίας ενός μελλοντικού παλαιστινιακού κράτους. Σε αυτήν την ελευθερία της Παλαιστίνης, αναφέρονται; Μάλλον όχι, αφού οι «αγώνες» της Χαμάς, έχουν λάβει διαστάσεις φετίχ στο μυαλό τους.

Τι πάει να πει αυτό το Free Palestine;

Κάποιοι από τους διαδηλωτές υποστηρίζουν ότι σημαίνει να φύγουν τα ισραηλινά στρατεύματα από τη Λωρίδα της Γάζας και να ανακηρυχθεί η Γάζα ανεξάρτητο κράτος. Κάτι όμως που δεν είχε συμβεί στη Γάζα και στη Δυτική Όχθη όταν τελούσαν υπό αιγυπτιακή και ιορδανική κατοχή για μια εικοσαετία.

Και ουσιαστικά η Γάζα για περίπου 20 χρόνια είναι μια ανεξάρτητη περιοχή, με τη δική της κυβέρνηση. Η οποία αντί να φροντίζει για την οικονομική ανάπτυξη και ευημερία των πολιτών της, επένδυε στην καταστροφή του Ισραήλ. Σε αυτήν την ελευθερία της Παλαιστίνης αναφέρονται;

Τι πάει να πει αυτό το Free Palestine;

Μήπως ερμηνεύεται από το σύνθημα «from the river to the sea» και την εξαφάνιση του Ισραήλ; Θα σημάνει η «απελευθέρωση της Παλαιστίνης» την καταστροφή του Ισραήλ;

Δυστυχώς, πίσω από το Free Palestine κρύβεται η σκληρή πραγματικότητα της Χαμάς και του ριζοσπαστικού Ισλάμ, που στην πραγματικότητα δεν θέλουν λύση, αλλά αντιθέτως στοχεύουν στην κλιμάκωση της κατάστασης. Με τη συγχορδία του Ιράν, της Τουρκίας και των χρηματοδοτών από την Αραβική Χερσόνησο.

Eurokinissi/ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ

Σε αυτούς συνδράμει η ελληνική έκδοση του Free Palestine, στοχεύοντας στη διακοπή της ισχυρής στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας – Ισραήλ. Μιας συνεργασίας, η οποία εδράζεται πάνω σε κοινές αξίες, σε κοινά συμφέροντα με κοινό γνώμονα τη σταθερότητα, την ασφάλεια και την ευημερία της περιοχής, απέναντι στις αυξανόμενες γεωπολιτικές προκλήσεις.

Η ελληνική έκδοση του Free Palestine, δεν αναγνωρίζει ότι το Ισραήλ βρίσκεται σε έναν πόλεμο που του επιβλήθηκε από τη Χαμάς, η οποία κυβερνά με σκληρό ολοκληρωτισμό τη Γάζα εδώ και 20 χρόνια. Δεν αναγνωρίζει ότι το Ισραήλ πολεμά σήμερα απέναντι στο Ιράν, τη Χαμάς, τη Χεζμπολάχ και τους Χούθι.

Δεν αντιλαμβάνεται η ελληνική έκδοση του Free Palestine ότι ο πόλεμος θα τελειώσει μόνο όταν και οι 56 όμηροι που εξακολουθούν να βρίσκονται στα χέρια της Χαμάς, επιστρέψουν στην πατρίδα τους, όταν η Χαμάς αφοπλιστεί και όταν η Γάζα βρεθεί κάτω από μια άλλη διακυβέρνηση. Αυτά δεν τα υποστηρίζει μόνο το Ισραήλ. Δεν τα υπαγορεύει μόνο η απλή λογική. Τα απαιτεί και η επίσημη Παλαιστινιακή Αρχή.

Η ελληνική έκδοση του Free Palestine τα αρνείται. Διότι τι θα κάνουν όλοι αυτοί οι «προοδευτικοί», δίχως εχθρούς; Εδώ έχουν «καταπιεί αμάσητα» την έλλειψη ελευθεριών στη Γάζα, την καταπίεση των παιδιών και της γυναίκας, τις δολοφονίες των μελών της κοινότητας LGBTQ, την μπούργκα, τη θεοκρατία, τον ισλαμικό απολυταρχισμό και αρνoύνται να λάβουν ξεκάθαρη θέση για τη σφαγή στο Φεστιβάλ Σουπερνόβα ή για τις απαγωγές που ακολούθησαν, για να στηρίξουν το αφήγημά τους.

Κλείνοντας, ας αναφέρουμε το γεγονός ότι η βρετανική κυβέρνηση δεν παρενέβη σχετικά με την επέμβαση της ισραηλινής ακτοφυλακής στο ιστιοπλοϊκό σκάφος Madleen παρ’ όλο που έφερε βρετανική σημαία. Αλλά ούτε η σουηδική κυβέρνηση παρενέβη για την «απελευθέρωση» της Γκρέτα Τούνμπεργκ.

Καθώς αμφότερες οι κυβερνήσεις δήλωσαν ότι δεν συνέτρεχε ο παραμικρός κίνδυνος. Άλλωστε, τα μισά μέλη του πληρώματος μετά το τέλος του ταξιδιού τους βρίσκονται ήδη στις πατρίδες τους. Ενώ οι υπόλοιποι που είναι δηλωμένοι σύμμαχοι και προπαγανδιστές της Χαμάς, παραμένουν υπό κράτηση στο Ισραήλ, αποκτώντας νέα ακτιβίστικα παράσημα και αγωνιστικές περγαμηνές.

Μόνο το Ιράν, η Χαμάς, η Τουρκία και οι εγχώριες «προοδευτικές» δυνάμεις ανησύχησαν για την τύχη του ιστιοπλοϊκού σκάφους και του πληρώματος του.