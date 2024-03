Συμβούλιο της Ευρώπης

Στη δημοσιότητα δόθηκε η έκθεση για την Ελλάδα από την Ομάδα των Κρατών κατά της διαφθοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης (The Council of Europe Group of States against Corruption -GRECO), η οποία αφορά συστάσεις που είχαν γίνει στο παρελθόν στην Ελλάδα αναφορικά με την αντιμετώπιση της διαφθοράς, για βουλευτές, δικαστές και εισαγγελείς.

Η GRECO καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η Ελλάδα έχει εφαρμόσει ικανοποιητικά ή αντιμετώπισε με ικανοποιητικό τρόπο δεκατρείς από τις δεκαεννέα συστάσεις που περιλαμβάνονται στην Έκθεση Αξιολόγησης του Τέταρτου Κύκλου. Από τις υπόλοιπες συστάσεις, πέντε έχουν εφαρμοστεί εν μέρει και μία δεν έχει εφαρμοστεί.

Όσον αφορά τα μέλη του Κοινοβουλίου, η έκθεση χαιρετίζει το γεγονός ότι από τις 3 Οκτωβρίου 2022 δεν έχουν εισαχθεί τροπολογίες της τελευταίας στιγμής στα νομοσχέδια. Όσον αφορά τους δικαστές και τους εισαγγελείς, χαιρετίζεται το γεγονός ότι η ψηφιοποίηση των πολιτικών, ποινικών και διοικητικών διαδικασιών έχει προχωρήσει και αναμένεται ότι αυτό θα συμβάλει στην αποφυγή αδικαιολόγητων καθυστερήσεων. Η υιοθέτηση κωδίκων δεοντολογίας για δικαστές και εισαγγελείς και η σύσταση Συμβουλίου Δεοντολογίας για την παροχή συμβουλών συνιστούν επίσης θετικές εξελίξεις. Η Υπηρεσία Δικαστικής Στατιστικής τέθηκε σε λειτουργία, με αποτέλεσμα τη δημοσίευση στατιστικών στοιχείων σε τακτική βάση.

Δείτε την έκθεση σε PDF: