Η Εκκλησία της Αγγλίας διορίζει την πρώτη γυναίκα Αρχιεπίσκοπο του Καντέρμπουρι

Η Εκκλησία της Αγγλίας όρισε την Παρασκευή τη Σάρα Μάλαλι ως την επόμενη Αρχιεπίσκοπο του Καντέρμπουρι, την πρώτη γυναίκα που αναλαμβάνει τον 1.400 ετών θεσμό. Η 63χρονη, πρώην νοσοκόμα και επίσκοπος Λονδίνου από το 2018, θα διαδεχθεί τον Τζάστιν Γουέλμπι, ο οποίος παραιτήθηκε μετά από σκάνδαλο συγκάλυψης κακοποίησης.

Η Μάλαλι, που έχει υποστηρίξει την ευλογία ομόφυλων ζευγαριών, αντιμετωπίζει ήδη σφοδρή κριτική από συντηρητικές αγγλικανικές εκκλησίες της Αφρικής. Ο Λοράν Μπάντα, αρχιεπίσκοπος Ρουάντας, δήλωσε ότι ο διορισμός της υπονομεύει την ενότητα της Αγγλικανικής Κοινωνίας.

Στην πρώτη της ομιλία στον Καθεδρικό του Καντέρμπουρι, τόνισε ότι θα εργαστεί για την ενότητα και την ενίσχυση της προστασίας μετά από σκάνδαλα κακοποίησης, ενώ καταδίκασε την άνοδο του αντισημιτισμού έπειτα από πρόσφατη επίθεση σε συναγωγή στο Μάντσεστερ. Παράλληλα, επανέλαβε την αντίθεσή της στη νομιμοποίηση της υποβοηθούμενης θνησιμότητας, χαρακτηρίζοντάς την επικίνδυνη για τους πιο ευάλωτους.

Πρώην αρχινοσηλεύτρια της Αγγλίας, χειροτονήθηκε ιερέας το 2002 και έγινε επίσκοπος το 2015. Είναι παντρεμένη με τον Έιμον και έχει δύο ενήλικα παιδιά.

Ο διορισμός της ανακοινώθηκε από το γραφείο του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ με τη συγκατάθεση του βασιλιά Καρόλου, Ανώτατου Κυβερνήτη της Εκκλησίας της Αγγλίας.