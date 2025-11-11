Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αρχίσει να συγκροτεί έναν νέο φορέα πληροφοριών υπό την πρόεδρο Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, σε μια προσπάθεια να βελτιώσει τη χρήση των πληροφοριών που συλλέγονται από τις εθνικές υπηρεσίες κατασκοπείας.

Σύμφωνα με τους Financial Times, η μονάδα, η οποία θα δημιουργηθεί εντός της Γενικής Γραμματείας της Επιτροπής, σκοπεύει να προσλάβει στελέχη από την ευρωπαϊκή κοινότητα πληροφοριών και να συγκεντρώνει δεδομένα για κοινή χρήση, σύμφωνα με τέσσερις πηγές που έχουν ενημερωθεί για τα σχέδια.

Η πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και οι προειδοποιήσεις του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι θα περιορίσει τη στήριξη της Αμερικής στην ευρωπαϊκή ασφάλεια, έχουν ωθήσει την ΕΕ να επανεξετάσει τις αυτόνομες δυνατότητές της στον τομέα της ασφάλειας και να ξεκινήσει τη μεγαλύτερη εξοπλιστική της προσπάθεια από τον Ψυχρό Πόλεμο.

Ένα από τα άτομα που έχει λάβει γνώση των σχεδίων δήλωσε: «Οι υπηρεσίες πληροφοριών των κρατών-μελών γνωρίζουν πολλά. Η Επιτροπή γνωρίζει επίσης πολλά. Χρειαζόμαστε έναν καλύτερο τρόπο να συνδυάζουμε αυτές τις πληροφορίες ώστε να είμαστε αποτελεσματικοί και χρήσιμοι στους εταίρους μας. Στον τομέα των πληροφοριών, πρέπει να δώσεις κάτι για να πάρεις κάτι».

Η πρωτοβουλία αυτή συναντά αντίσταση από ανώτερους αξιωματούχους της διπλωματικής υπηρεσίας της ΕΕ, η οποία εποπτεύει το Κέντρο Πληροφοριών και Κατάστασης (Intcen) του μπλοκ, οι οποίοι φοβούνται ότι η νέα μονάδα θα επικαλύψει τον ρόλο του Intcen και θα απειλήσει το μέλλον του, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές. Το σχέδιο δεν έχει ακόμη κοινοποιηθεί επίσημα στα 27 κράτη-μέλη, ωστόσο ο νέος φορέας στοχεύει να στελεχωθεί με αποσπάσεις από εθνικές υπηρεσίες πληροφοριών.

Εκπρόσωπος της Επιτροπής δήλωσε στους Financial Times ότι η Κομισιόν «εξετάζει τρόπους ενίσχυσης των δυνατοτήτων της στον τομέα της ασφάλειας και των πληροφοριών».

«Η ιδέα βρίσκεται υπό ανάπτυξη και οι συζητήσεις συνεχίζονται. Δεν έχει οριστεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα», πρόσθεσε, διευκρινίζοντας ότι το σχέδιο «θα βασιστεί στην υπάρχουσα τεχνογνωσία της Επιτροπής και θα συνεργάζεται στενά με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης».