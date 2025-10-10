Η ΕΕ θα επιδιώξει να εξαιρέσει τις εγγυήσεις δανείων προς την Ουκρανία από τους υπολογισμούς του ελλείμματος

Οι χρηματοοικονομικές εγγυήσεις που είναι πιθανό να χρειαστεί να παρέχουν τα κράτη μέλη της ΕΕ για να καλύψουν ένα δάνειο αποζημιώσεων προς την Ουκρανία δεν θα πρέπει να υπολογίζονται στους στόχους για το έλλειμμα και το χρέος, δήλωσε την Παρασκευή ο Επίτροπος Οικονομίας της ΕΕ, Βάλντις Ντομπρόβσκις.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει ένα σχέδιο για τη χρήση των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων ως εγγύηση για ένα δάνειο 140 δισ. ευρώ (162 δισ. δολαρίων) προς την Ουκρανία. Το δάνειο αυτό θα αποπληρωθεί μόνο όταν η Ουκρανία λάβει αποζημιώσεις από τη Ρωσία για τις ζημιές που υπέστη κατά τη διάρκεια του πολέμου των τρεισήμισι ετών.

Οι υπουργοί Οικονομικών της ΕΕ συζήτησαν το δάνειο την Παρασκευή, και ο Ντομπρόβσκις ανέφερε ότι ο Ιταλός υπουργός Οικονομικών Τζιανκάρλο Τζορτζέτι και άλλοι έθεσαν το ζήτημα των εγγυήσεων.

Ο Επίτροπος εξήγησε ότι, σύμφωνα με το προτεινόμενο σχέδιο — όπου η ΕΕ θα κρατήσει τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία έως ότου η Μόσχα καταβάλει αποζημιώσεις — οι εγγυήσεις δεν θα χρειαστεί στην πράξη να ενεργοποιηθούν.

Ωστόσο, η Eurostat, η στατιστική υπηρεσία της ΕΕ, θα πρέπει να επιβεβαιώσει ότι οι εγγυήσεις αυτές δεν υπολογίζονται στο έλλειμμα και στο χρέος μόλις παρουσιαστεί ένα συγκεκριμένο σχέδιο.

Ο Ντομπρόβσκις πρόσθεσε επίσης ότι η Επιτροπή εξετάζει τρόπους ώστε να διασφαλιστεί ότι η ανανέωση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας δεν θα μπορεί να μπλοκάρεται από ένα ή λίγα κράτη μέλη. Οι αποφάσεις για τις κυρώσεις σήμερα απαιτούν ομοφωνία.

Ο Επίτροπος αναφέρθηκε ακόμη σε εκτίμηση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ), σύμφωνα με την οποία η Ουκρανία αντιμετωπίζει χρηματοδοτικό κενό ύψους 60 δισ. δολαρίων για τα έτη 2026 και 2027, χωρίς να υπολογίζεται η στρατιωτική βοήθεια, και δήλωσε ότι το θέμα της στήριξης προς την Ουκρανία θα συζητηθεί από τους υπουργούς των G7 στις ετήσιες συνεδριάσεις της Παγκόσμιας Τράπεζας και του ΔΝΤ στην Ουάσινγκτον την επόμενη εβδομάδα.

Ο Ντομπρόβσκις διευκρίνισε ότι η ΕΕ δεν επιδιώκει από άλλα μέλη της G7 να εγγυηθούν το ευρωπαϊκό δάνειο, αλλά να εφαρμόσουν παρόμοιους μηχανισμούς διαχείρισης των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων στις δικές τους χώρες.

Η Βρετανία και ο Καναδάς, είπε, έχουν εκφράσει ενδιαφέρον να ακολουθήσουν το ευρωπαϊκό μοντέλο.

Η Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας έχει προηγουμένως επιβεβαιώσει ότι διαθέτει περίπου 300–350 δισ. δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία παγωμένα στη Δύση.

Η πλειονότητα αυτών των δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων βρίσκεται στην Ευρώπη, και πολλά έχουν ήδη λήξει, μετατρεπόμενα σε ρευστό που τηρείται στην Euroclear, το βελγικό θεματοφυλακτήριο τίτλων.

Το Βέλγιο έχει δηλώσει ότι οι υπόλοιποι εταίροι της ΕΕ πρέπει να μοιραστούν τον κίνδυνο παροχής του δανείου προς την Ουκρανία.