Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε την Πέμπτη προτάσεις για την πρόληψη και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας στην ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της διαδικτυακής ριζοσπαστικοποίησης και ιδίως των ανηλίκων, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «ProtectEU» - της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Εσωτερικής Ασφάλειας.\n«Η ΕΕ είναι ένα από τα ασφαλέστερα μέρη στον κόσμο, αλλά νέες προκλήσεις αναδύονται και πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να τη διατηρήσουμε ασφαλή», δήλωσε ο Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων και Μετανάστευσης, Μάγκνους Μπρούνερ, τονίζοντας ότι η ΕΕ πρέπει να εντείνει τη δράση της απέναντι στην τρομοκρατία, ιδιαίτερα καθώς οι τρομοκρατικές ομάδες εκμεταλλεύονται το διαδίκτυο και στοχεύουν όλο και περισσότερο τους νέους.\nΌπως είπε, η «παρακολούθηση των χρημάτων», είναι ένα κρίσιμο εργαλείο πρόληψης, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για νέα και πιο ισχυρά μέσα εντοπισμού και ανάλυσης οικονομικών δεδομένων, ώστε να διακόπτεται έγκαιρα η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.\nΑπό την πλευρά της, η αντιπρόεδρος της Επιτροπής, αρμόδια για την τεχνολογική κυριαρχία, την ασφάλεια και τη δημοκρατία, Χένα Βιρκούνεν, προειδοποίησε ότι η εμπλοκή ανηλίκων στην τρομοκρατία και τον βίαιο εξτρεμισμό έχει αυξηθεί απότομα σε όλη την Ευρώπη. Όπως ανέφερε, το 2024 σχεδόν το ένα τρίτο των υπόπτων για τρομοκρατία στην ΕΕ ήταν κάτω των 20 ετών, ενώ ο νεότερος ήταν μόλις 12 ετών.\nΗ Βιρκούνεν επισήμανε επίσης ότι οι τρομοκρατικές ομάδες εκμεταλλεύονται όλο και περισσότερο τα διαδικτυακά παιχνίδια για προπαγάνδα και στρατολόγηση νέων, ακόμη και ανηλίκων. Όπως είπε, η Επιτροπή θα ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ της βιομηχανίας των βιντεοπαιχνιδιών και των αρχών επιβολής του νόμου, ενώ οι πτυχές ασφάλειας των διαδικτυακών παιχνιδιών θα αποτελέσουν βασικό άξονα της συνολικής στρατηγικής για τα βιντεοπαιχνίδια που θα παρουσιαστεί αργότερα φέτος.\nΕιδικότερα, οι προτάσεις της Επιτροπής για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας βασίζονται σε έξι πυλώνες:\n1. Πρόβλεψη απειλών με ενίσχυση της ανάλυσης πληροφοριών σε επίπεδο ΕΕ και των δυνατοτήτων της Europol, καθώς και επενδύσεις στην έρευνα μέσω του Horizon Europe.\n2. Πρόληψη ριζοσπαστικοποίησης με εργαλεία για την προστασία ανηλίκων και πρόγραμμα Euro5 εκατ. για την έγκαιρη πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης, με ιδιαίτερη έμφαση στους νέους.\n3. Προστασία στο διαδίκτυο, με πιθανή αναθεώρηση του κανονισμού για το τρομοκρατικό περιεχόμενο, αυστηρή εφαρμογή του Digital Services Act και ενισχυμένη συνεργασία με πλατφόρμες.\n4. Φυσική ασφάλεια, με μέτρα για το Schengen Information System, επέκταση πληροφοριών ταξιδιών και επενδύσεις Euro30 εκατ. για την ασφάλεια δημόσιων χώρων.\n5. Αντίδραση σε απειλές, με ενίσχυση της καταπολέμησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και αναθεώρηση των εντολών της Europol και της Eurojust.\n6. Διεθνής συνεργασία, με εμβάθυνση συνεργασιών με τρίτες χώρες, ιδίως στα Δυτικά Βαλκάνια και τη Μεσόγειο.\nΠρόταση για την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης πυροβόλων όπλων\nΣτο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Εσωτερικής Ασφάλειας, ProtectEU, η Επιτροπή παρουσίασε πρόταση οδηγίας για την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης πυροβόλων όπλων και συναφών αδικημάτων στην ΕΕ.\nΣύμφωνα με στοιχεία της Επιτροπής, στην ΕΕ καταγράφονται περίπου 1.300 θάνατοι ετησίως λόγω βίας με πυροβόλα όπλα.\nΗ πρόταση της Επιτροπής αποσκοπεί στην αντιμετώπιση της αυξανόμενης απειλής που συνιστούν τα παράνομα όπλα για τη δημόσια ασφάλεια, στην αντιμετώπιση της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος, ιδίως υπό το πρίσμα νέων τεχνολογιών όπως η τρισδιάστατη εκτύπωση.\nΠροβλέπεται εναρμόνιση των ορισμών και των ποινών σε επίπεδο ΕΕ, ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας και βελτίωση της συλλογής και ανάλυσης δεδομένων. Εισάγονται κοινές ποινικές διατάξεις για τη διακίνηση, κατασκευή και κατοχή παράνομων πυροβόλων όπλων, εξαρτημάτων και πυρομαχικών, για την αλλοίωση σημάνσεων, καθώς και για την παράνομη δημιουργία και διάδοση σχεδίων 3D εκτύπωσης όπλων.\nΟι Βρυξέλλες θέλουν επίσης να εναρμονίσουν τις ποινικές κυρώσεις: Τα κράτη μέλη θα πρέπει να καθορίσουν ανώτατο όριο ποινών για αδικήματα που σχετίζονται με πυροβόλα όπλα τουλάχιστον 2 ετών φυλάκισης για τη δημιουργία, την απόκτηση, την κατοχή και τη διάδοση τρισδιάστατων σχεδίων, τουλάχιστον 5 ετών για την κατοχή παράνομων πυροβόλων όπλων, ουσιωδών συστατικών μερών και πυρομαχικών και τουλάχιστον 8 ετών για τη διακίνηση και την κατασκευή παράνομων πυροβόλων όπλων.\nΗ πρόταση προβλέπει επίσης τη δημιουργία Εθνικών Σημείων Επαφής για τα Πυροβόλα Όπλα σε όλα τα κράτη-μέλη, με στόχο την καλύτερη ιχνηλάτηση και κατάσχεση όπλων, καθώς και τη συγκέντρωση συγκρίσιμων στατιστικών στοιχείων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.\nΗ Επιτροπή υπογραμμίζει ότι η πρωτοβουλία αφορά αποκλειστικά εκ προθέσεως παράνομες πράξεις και δεν επηρεάζει τη νόμιμη κατοχή και εμπορία όπλων.\nΤο επόμενο διάστημα, η πρόταση θα συζητηθεί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της ΕΕ, με στόχο την ταχεία υιοθέτησή της.