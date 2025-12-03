Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προχωρήσει στο αμφιλεγόμενο σχέδιο χρηματοδότησης της Ουκρανίας μέσω δανείου που θα βασίζεται στα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία.

Όπως αναφέρει ο Guardian, ωστόσο, ως παραχώρηση στις σοβαρές ενστάσεις του Βελγίου – όπου βρίσκεται η πλειονότητα των πόρων – η Κομισιόν πρότεινε και μια δεύτερη επιλογή: δάνειο για την Ουκρανία μέσω κοινού ευρωπαϊκού δανεισμού.

Η πρόεδρος της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, τόνισε την Τετάρτη ότι οι δύο προτάσεις διασφαλίζουν πως «η Ουκρανία θα διαθέτει τα μέσα για να αμυνθεί και να προχωρήσει σε ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις από θέση ισχύος».

Οι ηγέτες της ΕΕ καλούνται να αποφασίσουν αργότερα τον μήνα, καθώς η Ουκρανία αντιμετωπίζει οξύ δημοσιονομικό αδιέξοδο, ενώ ο τελευταίος γύρος διαπραγματεύσεων ΗΠΑ–Ρωσίας δεν έχει αποφέρει ουσιαστική πρόοδο.

Το Κρεμλίνο έκανε λόγο για «θετικές» συνομιλίες μεταξύ Πούτιν και των Αμερικανών απεσταλμένων Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, αλλά χωρίς σημάδια ότι ο Ρώσος πρόεδρος είναι διατεθειμένος σε συμβιβασμούς.

Ο Ουκρανός ΥΠΕΞ, Αντρίι Σίμπιχα, κάλεσε τον Πούτιν «να σταματήσει να σπαταλά τον χρόνο του κόσμου», ενώ ο ομόλογός του της Εσθονίας είπε πως είναι «προφανές» ότι η Μόσχα δεν ενδιαφέρεται για ειρήνη.

Σχέδιο 90 δισ. ευρώ για δύο χρόνια

Η φον ντερ Λάιεν παρουσίασε ένα πακέτο 90 δισ. ευρώ, το οποίο – όπως εκτίμησε – θα καλύψει τα δύο τρίτα των χρηματοδοτικών αναγκών της Ουκρανίας για τα επόμενα δύο χρόνια. Οι υπόλοιπες ανάγκες θα καλυφθούν από διεθνείς εταίρους.

Η χρηματοδότηση μπορεί να προέλθει είτε από κοινό δανεισμό της ΕΕ είτε από δάνειο εγγυημένο από τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία στην Ευρώπη. Οι δύο επιλογές μπορούν να συνδυαστούν, ωστόσο η Κομισιόν θεωρεί προτιμότερη την αξιοποίηση των παγωμένων πόρων – παρά την έντονη αντίθεση του Βελγίου.

Το νομικό κείμενο για το δάνειο-«αποζημίωση» δημοσιεύθηκε την Τετάρτη και θα συζητηθεί σε σύνοδο κορυφής των ηγετών της ΕΕ αυτόν τον μήνα. Οι ευρωπαίοι αξιωματούχοι προειδοποιούν ότι το ζήτημα είναι επείγον, καθώς η Ουκρανία θα ξεμείνει από πόρους την άνοιξη του 2025.