Η ΕΕ καλεί την G7 να αξιοποιήσει τα ρωσικά περουσιακά στοιχεία για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Οικονομίας, Βάλντις Ντομπρόβσκις, ανακοίνωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση προετοιμάζει έναν νόμο για τις πολεμικές αποζημιώσεις για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας, προτρέποντας τα κράτη της G7 να αξιοποιήσουν τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία στα εδάφη τους.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της ΕΡΤ, έσοδα που προκύπτουν από τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία βάσει των κυρώσεων που επιβλήθηκαν στη Μόσχα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση της ανοικοδόμησης της Ουκρανίας, τονίζει ο Ευρωπαίος Επίτροπος Οικονομίας Βάλντις Ντομπρόβσκις, ο οποίος ελπίζει να πείσει τους εταίρους της G7 να το πράξουν, αναφέρει το AFP.



«Ετοιμάζουμε έναν νόμο για τις αποζημιώσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο που θα μας επιτρέψει να χρησιμοποιήσουμε τα έσοδα που προκύπτουν από τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία», ανακοίνωσε ο Ευρωπαίος Επίτροπος σε συνέντευξή του στο AFP την Τετάρτη.

«Ενθαρρύνουμε τους εταίρους μας να δουν τι μπορούν να κάνουν, με τη σειρά τους, με τα περιουσιακά στοιχεία που υπάρχουν στα εδάφη τους», τόνισε ο Βάλντις Ντομπρόβσκις.