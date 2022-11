Η ΕΕ καλεί Σερβία και Κοσσυφοπέδιο σε έκτακτη σύσκεψη

Η Ευρωπαϊκή Ένωση κάλεσε σήμερα Δευτέρα σε έκτακτη σύσκεψη τον Σέρβο πρόεδρο Αλεξάνταρ Βούσιτς και τον πρωθυπουργό του Κοσσυφοπεδίου Άλμπιν Κούρτι προκειμένου να συζητήσουν την αυξανόμενη ένταση.

«Συγκαλώ έκτακτη συνεδρίαση του Διαλόγου Βελιγραδίου-Πρίστινας αύριο με τον πρωθυπουργό και τον πρόεδρο», ανέφερε ο κορυφαίος διπλωμάτης της ΕΕ Τζοζέπ Μπορέλ σε tweet αργά την Κυριακή.

I am convening an emergency meeting of the Belgrade -Pristina Dialogue tomorrow with Prime Minister @albinkurti and President @predsednikrs



We need de-escalation of the situation, stop going from permanent crisis management & start advancing on normalisation of relations instead