Η ΕΕ χαιρετίζει την κατάπαυση του πυρός Συρίας - Ισραήλ

Η ΕΕ χαιρετίζει την κατάπαυση του πυρός που διαμεσολαβήθηκε από τις ΗΠΑ μεταξύ Συρίας και Ισραήλ, εκφράζοντας τον αποτροπιασμό της για τη φονική θρησκευτική βία στη Σουέιντα - τη νότια συριακή περιοχή όπου ζει η κοινότητα των Δρούζων — η οποία προκάλεσε ισραηλινά πλήγματα.

«Τώρα είναι η στιγμή για διάλογο και για την προώθηση μιας πραγματικά χωρίς αποκλεισμούς μετάβασης. Οι μεταβατικές αρχές της Συρίας, μαζί με τις τοπικές αρχές, φέρουν την ευθύνη να προστατεύσουν όλους τους Σύρους χωρίς διακρίσεις», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η διπλωματική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Καλεί επίσης να λογοδοτήσουν όλοι όσοι ευθύνονται για «σοβαρές παραβιάσεις» του διεθνούς δικαίου.

Υπενθυμίζεται ότι σε κατάπαυση του πυρός συμφώνησαν Ισραήλ και Συρία, σύμφωνα ανάρτηση του Αμερικανού πρέσβη στην Τουρκία, Τομ Μπάρακ στον προσωπικό του λογαριασμό στο Χ.

Ειδικότερα, ο Μπαράκ, ο οποίος εκτελεί και χρέη ειδικού απεσταλμένου για τη Συρία, γράφει στην ανάρτησή του ότι ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο Σύρος πρόεδρος Αχμέντ αλ-Σαράα συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

