Η ΕΕ ετοιμάζεται να άρει κυρώσεις σε περιουσιακά στοιχεία που συνδέονται με τον Ρώσο ολιγάρχη, Όλεγκ Ντεριπάσκα, προκειμένου να αποζημιώσει την αυστριακή τράπεζα Raiffeisen Bank International για ζημιές που καταδικάστηκε να καταβάλει στη Ρωσία, σύμφωνα με Ευρωπαίους αξιωματούχους.

Όπως αναφέρουν οι Financial Times, προβλέψεις για την αποδέσμευση μετοχών αξίας περίπου 2 δισ. ευρώ στην Strabag, αυστριακή κατασκευαστική εταιρεία που κάποτε ανήκε εν μέρει στον Ντεριπάσκα, περιλαμβάνονται στο τελευταίο σχέδιο πρότασης κυρώσεων της ΕΕ κατά της Ρωσίας, σύμφωνα με επτά άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία θα περιέλθουν στη Raiffeisen και θα την αποζημιώσουν για πρόστιμο 2 δισ. ευρώ που αναγκάστηκε να καταβάλει μετά από απόφαση ρωσικού δικαστηρίου υπέρ επιχείρησης συνδεδεμένης με τον Ντεριπάσκα, ανέφεραν οι αξιωματούχοι.

Οι κυρώσεις είχαν αρχικά επιβληθεί επειδή ο Ντεριπάσκα φέρεται να παρείχε ουσιαστική υποστήριξη στο «ρωσικό στρατιωτικό και βιομηχανικό σύμπλεγμα» στην πλήρους κλίμακας εισβολή στην Ουκρανία.

Ωστόσο, ορισμένοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι εκφράζουν ανησυχία ότι η κίνηση αυτή θα νομιμοποιήσει τις προσπάθειες των ολιγαρχών να παρακάμψουν τις ευρωπαϊκές κυρώσεις κατά της Ρωσίας και θα ενισχύσει τα ρωσικά δικαστήρια, τα οποία απαντούν στις κυρώσεις διατάσσοντας την κατάσχεση δυτικών περιουσιακών στοιχείων.

Πρέσβεις αρκετών κρατών-μελών της ΕΕ αναμένεται να αντιταχθούν στην κίνηση, που προτάθηκε αρχικά από την Αυστρία, σε συνεδρίαση της Παρασκευής όπου θα συζητηθεί το νέο πακέτο κυρώσεων, σύμφωνα με πέντε αξιωματούχους.

Η Raiffeisen είναι η δυτική τράπεζα με τη μεγαλύτερη παρουσία που απομένει στη Ρωσία μετά την πλήρους κλίμακας εισβολή του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν το 2022. Όμως βρίσκεται υπό πίεση από ρυθμιστικές αρχές και ξένες κυβερνήσεις να αποχωρήσει από τη Ρωσία, όπως έχουν κάνει πολλές άλλες δυτικές επιχειρήσεις.

Η RBI προσπαθεί να περιορίσει τις δραστηριότητές της στη Ρωσία, αλλά οι ρωσικές αρχές δεν επιτρέπουν την αποχώρησή της, καθώς αποτελεί ένα από τα ελάχιστα σημεία πρόσβασης της χώρας στο διεθνές διατραπεζικό σύστημα πληρωμών Swift, σύμφωνα με γνώστες της υπόθεσης.