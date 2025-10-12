Η ΕΕ ενεργοποιεί την εφαρμογή του ψηφιακού συστήματος συνόρων

Οι χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης άρχισαν την Κυριακή να εφαρμόζουν ένα νέο Σύστημα Εισόδου και Εξόδου (ΣΕΕ) στα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης, το οποίο καταγράφει ηλεκτρονικά τα δεδομένα των υπηκόων τρίτων χωρών.

Το ΣΕΕ, ένα αυτοματοποιημένο σύστημα που απαιτεί από τους ταξιδιώτες να εγγράφονται στα σύνορα σαρώνοντας το διαβατήριό τους και παρέχοντας δακτυλικά αποτυπώματα και φωτογραφίες, θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία μέσα στους επόμενους έξι μήνες.

Η πρωτοβουλία αποσκοπεί στον εντοπισμό όσων υπερβαίνουν την επιτρεπόμενη διάρκεια παραμονής, στην καταπολέμηση της απάτης ταυτότητας και στην πρόληψη της παράνομης μετανάστευσης, εν μέσω πολιτικών πιέσεων σε ορισμένες χώρες της ΕΕ για αυστηρότερη στάση.

«Το Σύστημα Εισόδου/Εξόδου αποτελεί τη ψηφιακή ραχοκοκαλιά του νέου κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου μετανάστευσης και ασύλου», δήλωσε ο Ευρωπαίος Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων και Μετανάστευσης, Μάγκνους Μπρούνερ.

Έξι μήνες προσαρμογής

Οι πολίτες εκτός ΕΕ θα πρέπει να καταχωρούν τα προσωπικά τους στοιχεία κατά την πρώτη είσοδό τους στον χώρο Σένγκεν — σε όλες τις χώρες μέλη της ΕΕ εκτός από την Ιρλανδία και την Κύπρο, αλλά συμπεριλαμβανομένων της Ισλανδίας, της Νορβηγίας, της Ελβετίας και του Λιχτενστάιν. Στα επόμενα ταξίδια θα απαιτείται μόνο βιομετρική επαλήθευση προσώπου.

Το σύστημα αναμένεται να αντικαταστήσει πλήρως τη σφράγιση των διαβατηρίων με ηλεκτρονικά αρχεία έως τις 10 Απριλίου 2026.

«Κάθε υπήκοος τρίτης χώρας που φτάνει στα εξωτερικά σύνορα θα υποβάλλεται σε επαλήθευση ταυτότητας, έλεγχο ασφαλείας και καταγραφή στις βάσεις δεδομένων της ΕΕ», πρόσθεσε ο Μπρούνερ.

Στο συνοριακό πέρασμα Μπάιακοβο μεταξύ Σερβίας και Κροατίας, κράτους μέλους της ΕΕ, εκατοντάδες άνθρωποι — πολλοί από τους οποίους Σέρβοι — περίμεναν στην ουρά στα αυτοκίνητά τους περίπου 20 λεπτά, προτού εισέλθουν στους θαλάμους για λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων και σάρωση προσώπου.

«Υπάρχουν πέντε λωρίδες κυκλοφορίας ανοιχτές, οπότε περιμέναμε περίπου 20 λεπτά στην ουρά και γύρω στα δύο λεπτά (στο περίπτερο) για τον καθένα από εμάς τους πέντε στο αυτοκίνητο», είπε ο Ντάλιμπορ Βράνιτς από τη Σερβία.

Για τους Βρετανούς ταξιδιώτες που χρησιμοποιούν το λιμάνι του Ντόβερ, τον τερματικό σταθμό της Eurotunnel στο Φόλκστοουν ή τον τερματικό σταθμό της Eurostar στον διεθνή σταθμό St Pancras του Λονδίνου, η διαδικασία πραγματοποιείται στα σύνορα πριν από την αναχώρησή τους από το Ηνωμένο Βασίλειο.

Στο Ντόβερ και στην Eurotunnel, από την Κυριακή οι έλεγχοι του ΣΕΕ αφορούσαν μόνο την κυκλοφορία εμπορευμάτων και πούλμαν. Οι έλεγχοι στα επιβατικά οχήματα θα ξεκινήσουν τον Νοέμβριο στο Ντόβερ και έως το τέλος του έτους στην Eurotunnel, ενώ η Eurostar στο St Pancras θα εφαρμόσει σταδιακά τη νέα διαδικασία, ξεκινώντας με ορισμένους επαγγελματίες ταξιδιώτες.

«Το Ηνωμένο Βασίλειο και η ΕΕ έχουν έναν κοινό στόχο: να διασφαλίσουν τα σύνορά μας. Αυτά τα μέτρα εκσυγχρονισμού θα μας βοηθήσουν να προστατεύσουμε τους πολίτες μας και να αποτρέψουμε την παράνομη μετανάστευση», δήλωσε ο Βρετανός υπουργός Ασφάλειας των Συνόρων και Ασύλου, Άλεξ Νόρις.