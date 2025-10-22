Ληστεία στο Λούβρο

Το παλιό σύστημα καμερών ασφαλείας του Λούβρου απέτυχε την Κυριακή να εντοπίσει εγκαίρως τους δράστες και να αποτρέψει την κλοπή, όπως δήλωσε η διευθύντρια του μουσείου, Λωράνς ντε Κάρ, την Τετάρτη, κατά την επαναλειτουργία του για το κοινό. Σύμφωνα με δημοσίευμα της ΕΡΤ, η ντε Κάρ παραδέχτηκε ότι η έλλειψη επαρκούς κάλυψης από τις εξωτερικές κάμερες οδήγησε στο γεγονός ότι δεν εντοπίστηκε εγκαίρως η άφιξη των κλεφτών.

«Παρά τις προσπάθειες μας και τη σκληρή δουλειά καθημερινά, ηττηθήκαμε», ανέφερε, τονίζοντας ότι ο συναγερμός λειτούργησε, αλλά το παράθυρο από το οποίο μπήκαν οι δράστες δεν επιτηρούνταν. Η μόνη κάμερα της περιοχής ήταν στραμμένη προς τα δυτικά, ενώ οι περιμετρικές κάμερες ήταν παλιές και ανεπαρκείς. Η ντε Κάρ πρόσθεσε ότι είχε επανειλημμένα προειδοποιήσει για την άθλια κατάσταση της ασφάλειας του ιστορικού κτιρίου.

Οι δράστες χρησιμοποίησαν σκάλα τοποθετημένη σε φορτηγό για να αποκτήσουν πρόσβαση στην Πινακοθήκη Απόλλων, παραβίασαν παράθυρο και έκλεψαν δύο προθήκες υψηλής ασφάλειας με κοσμήματα αξίας περίπου 88 εκατ. ευρώ. Ένα διαμαντένιο και σμαραγδένιο στέμμα έπεσε κατά την αποχώρηση, αλλά οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν ότι μπορεί να αποκατασταθεί.

Η διευθύντρια υπερασπίστηκε το σχέδιο ασφάλειας ύψους 80 εκατ. ευρώ, αμφισβητώντας αναφορές για καθυστερήσεις στην εφαρμογή του, ενώ η παραίτησή της δεν έγινε δεκτή από τη Γαλλίδα υπουργό Πολιτισμού, Ρασιντά Ντατί. Ο Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν διέταξε την επιτάχυνση των μέτρων ασφαλείας μετά την επαναλειτουργία του μουσείου.

Ο υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νούνιες, δήλωσε ότι έχουν κινητοποιηθεί πάνω από 100 ερευνητές για την υπόθεση. Παράλληλα, το μουσείο τόνισε ότι οι προθήκες που προστατεύουν τα κλεμμένα κοσμήματα εγκαταστάθηκαν το 2019 και αποτελούν σημαντική βελτίωση στην ασφάλεια. Δημοσιεύματα αναφέρουν ότι οι δράστες ίσως προσπαθήσουν να πουλήσουν τα κοσμήματα πίσω ή να ζητήσουν λύτρα, όταν η προσοχή του κοινού και των μέσων μειωθεί.