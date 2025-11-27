Η Δανία παραγγέλνει σύστημα αεράμυνας αξίας 580 εκατ. δολαρίων από την Kongsberg

Η νορβηγική Kongsberg Defence & Aerospace ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι κέρδισε παραγγελία 500 εκατ. ευρώ (580 εκατ. δολάρια) από τη Δανία για το Εθνικό Προηγμένο Σύστημα Πυραύλων Επιφανείας - Αέρος (NASAMS).

«Με αυτήν την προμήθεια, η Δανία θα ενισχύσει σημαντικά τις επιχειρησιακές δυνατότητες της χώρας και την ικανότητα αποτελεσματικής καταπολέμησης των σύγχρονων αεροπορικών απειλών», δήλωσε ο Κόνγκσμπεργκ, χωρίς να δώσει χρονικό πλαίσιο για την παράδοση.

Η Δανία δήλωσε τον Σεπτέμβριο ότι σχεδιάζει να αγοράσει συστήματα αεράμυνας ευρωπαϊκής κατασκευής για περίπου 9 δισεκατομμύρια δολάρια, συμπεριλαμβανομένων εκείνων από τη Νορβηγία, επικαλούμενη μια δύσκολη κατάσταση ασφαλείας.



Υπενθυμίζεται ότι τον Σεπτέμβριο drones προκάλεσαν κλείσιμο των αεροδρομίων Κοπεγχάγης και Όσλο, εντείνοντας φόβους για ρωσική εμπλοκή. Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν είχε προειδοποιήσει ότι η κρίσιμη ευρωπαϊκή υποδομή κινδυνεύει, ενώ η Δανία χαρακτήρισε το περιστατικό «σοβαρότερη επίθεση» σε υποδομές της. Οι έρευνες συνεχίζονται με στρατιωτική εμπλοκή.



Σε αυτό το κλίμα σε έκτακτο συμβούλιο που πραγματοποίησε το ΝΑΤΟ προειδοποίησε τη Ρωσία ότι θα ενεργοποιήσει το άρθρο 5, δηλαδή στη ρήτρα συλλογικής άμυνας, που προβλέπει ότι μια επίθεση σε κράτος - μέλος της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας θεωρείται επίθεση σε όλους, ενώ εξέφρασε «την πλήρη αλληλεγγύη» του στους Συμμάχους των οποίων ο εναέριος χώρος έχει παραβιαστεί.

«Η Ρωσία φέρει την πλήρη ευθύνη για αυτές τις ενέργειες, οι οποίες είναι κλιμακούμενες, ενέχουν κίνδυνο λανθασμένων υπολογισμών και θέτουν ζωές σε κίνδυνο. Αυτές οι ενέργειες πρέπει να σταματήσουν», τονίζει το Βορειοατλαντικό Συμβούλιο, ενώ η πρόεδρος της ΕΕ Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν να εκτιμάει ότι τα drones που σταμάτησαν πτήσεις στο κύριο αεροδρόμιο της Δανίας στην Κοπεγχάγη ήταν μέρος ενός «προτύπου συνεχούς αμφισβήτησης στα σύνορά μας» από τη Μόσχα.