Η Δανία αυξάνει τις αμυντικές δαπάνες στην Αρκτική κατά 4,26 δισ. δολάρια - Αγοράζει 16 νέα F-35

Η Δανία θα επενδύσει 27,4 δισ. κορώνες (4,26 δισ. δολάρια) για την ενίσχυση της στρατιωτικής της παρουσίας στην Αρκτική και θα αγοράσει 16 νέα F-35.

Η Δανία ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι θα επενδύσει 27,4 δισεκατομμύρια κορώνες (4,26 δισ. δολάρια) για να ενισχύσει τη στρατιωτική της παρουσία στην Αρκτική και σχεδιάζει να αγοράσει 16 νέα μαχητικά αεροσκάφη F-35, σε μια προσπάθεια να αντικρούσει την αμερικανική κριτική για τις αμυντικές δυνατότητες της Γροιλανδίας.

Τα 16 νέα F-35, αξίας επιπλέον 29 δισ. κορωνών, θα προστεθούν στα 27 αεροσκάφη που η χώρα έχει ήδη δεσμευτεί να αποκτήσει, καθώς η Δανία συνεχίζει να ενισχύει την εθνική της άμυνα, δήλωσε ο υπουργός Άμυνας Τρουλς Λουντ Πόουλσεν.

«Πρόκειται για επενδύσεις που είναι αναγκαίες σε δύσκολους καιρούς, όταν δυστυχώς ο πόλεμος έχει ξεσπάσει ξανά σε ευρωπαϊκό έδαφος», δήλωσε ο Πόουλσεν σε δημοσιογράφους.

Περιπολίες με έλκηθρα σκύλων

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει ότι ήθελε να αποκτήσει τον έλεγχο της Γροιλανδίας, η οποία αποτελεί κυρίαρχο έδαφος της Δανίας, υποστηρίζοντας ότι το νησί είναι ζωτικής σημασίας για τον αμερικανικό στρατό και το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης βαλλιστικών πυραύλων, καθώς η συντομότερη διαδρομή από την Ευρώπη προς τη Βόρεια Αμερική περνά από εκεί.

Η δανική και η γροιλανδική κυβέρνηση έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο παραχώρησης του πλούσιου σε πόρους νησιού στις ΗΠΑ, αν και η Κοπεγχάγη έχει αναγνωρίσει ότι έχει παραμελήσει τις στρατιωτικές του δυνατότητες.

Η επένδυση στη Γροιλανδία και τα Φερόε Νησιά θα χρηματοδοτήσει δύο νέα περιπολικά πλοία, πέραν των τριών που είχαν ήδη εγκριθεί, ένα αεροσκάφος θαλάσσιας επιτήρησης, ικανότητες παγοθραυστικών, ενισχυμένα συστήματα ραντάρ και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones), δήλωσε ο Πόουλσεν.

Θα δημιουργηθεί επίσης ένα νέο στρατιωτικό αρχηγείο στην πρωτεύουσα της Γροιλανδίας, Νουούκ, πρόσθεσε.

Η Δανία, η οποία είναι υπεύθυνη για την ασφάλεια και την άμυνα της Γροιλανδίας, διαθέτει περιορισμένες στρατιωτικές δυνάμεις στο νησί, όπως γηρασμένα πλοία επιθεώρησης και περιπολίες με έλκηθρα σκύλων.

Η χρήση ελκήθρων για περιπολίες στη Γροιλανδία — η οποία είναι τέσσερις φορές μεγαλύτερη από τη Γαλλία — χρονολογείται από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και παραμένει ειδική μονάδα του Βασιλικού Ναυτικού της Δανίας.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν μόνιμη στρατιωτική παρουσία στη βάση Pituffik Space Base, στη βορειοδυτική Γροιλανδία.