Η Δανία απαγορεύει τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης σε παιδιά κάτω των 15 ετών

Η Δανία θα απαγορεύσει τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών, όπως ανακοίνωσε η δανική κυβέρνηση την Παρασκευή, αν και θα επιτρέπεται στους γονείς να δίνουν εξαίρεση ώστε τα παιδιά από 13 ετών να έχουν πρόσβαση σε ορισμένες πλατφόρμες.

Η κίνηση αυτή ακολουθεί την έκκληση της πρωθυπουργού Μέτε Φρέντερικσεν στην εναρκτήρια ομιλία της στο κοινοβούλιο τον προηγούμενο μήνα για περιορισμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά, λόγω ανησυχιών σχετικά με την ψυχική υγεία των νέων.

«Τα λεγόμενα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ζουν κλέβοντας τον χρόνο, την παιδική ηλικία και την ευημερία των παιδιών μας, και εμείς βάζουμε τέλος σε αυτό τώρα», δήλωσε η υπουργός Ψηφιοποίησης Καρολάιν Στάιτζ Όλσεν.

Η πλειοψηφία των κομμάτων στο κοινοβούλιο δήλωσε ότι θα στηρίξει το σχέδιο πριν από την επίσημη ψηφοφορία.

Οι πλατφόρμες που χρησιμοποιούνται περισσότερο από τα παιδιά στη Δανία περιλαμβάνουν τα Snapchat, YouTube, Instagram και TikTok, σύμφωνα με την κυβέρνηση.

Σύμφωνα με ανάλυση της δανικής αρχής ανταγωνισμού και καταναλωτών από τον Φεβρουάριο φέτος, οι νέοι στη σκανδιναβική χώρα περνούν κατά μέσο όρο 2 ώρες και 40 λεπτά καθημερινά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η Δανία ακολουθεί παραδείγματα όπως η Αυστραλία, η οποία πέρυσι επέβαλε απαγόρευση χρήσης μέσων κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 16 ετών.