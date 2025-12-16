Η βρετανική κυβέρνηση υπερασπίζεται το BBC μετά τη μήνυση Τραμπ

«Το BBC έπραξε σωστά που κράτησε σκληρή στάση απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ», δήλωσε ένας Βρετανός υπουργός την Τρίτη, έπειτα από την αγωγή του Αμερικανού προέδρου στον ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό για δυσφήμιση λόγω μονταρισμένων αποσπασμάτων μιας ομιλίας που συνδέεται με την επίθεση στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου.

Το BBC, ο δημόσια χρηματοδοτούμενος ραδιοτηλεοπτικός φορέας της Βρετανίας, έχει ζητήσει συγγνώμη για το μοντάζ και παραδέχθηκε σφάλμα κρίσης, αλλά δήλωσε ότι δεν υπάρχει νομική βάση για την αγωγή του Τραμπ και ότι θα υπερασπιστεί τη θέση του, αναφέρει το Reuters.

«Έχουν ζητήσει συγγνώμη για ένα ή δύο από τα λάθη που έγιναν σε εκείνο το πρόγραμμα του Panorama, αλλά ταυτόχρονα ήταν πολύ σαφές ότι δεν υπάρχει υπόθεση προς απάντηση όσον αφορά τις κατηγορίες του Τραμπ στο ευρύτερο ζήτημα της συκοφαντικής δυσφήμισης», δήλωσε στο Sky News ο υφυπουργός Υγείας, Στίβεν Κίνοκ.

«Επομένως, θεωρώ σωστό το BBC να παραμείνει σταθερό σε αυτό το σημείο», τόνισε.