Η Βρετανία έβαλε «στοπ» στην παραχώρηση του Αρχιπελάγους Τσάγκος στον Μαυρίκιο μετά τις πιέσεις Τραμπ

Η Βρετανία διέκοψε, υπό την πίεση της κυβέρνησης Τραμπ, τη διαδικασία επικύρωσης της συμφωνίας παραχώρησης στον Μαυρίκιο της κυριαρχίας του Αρχιπελάγους Τσάγκος, στο οποίο ανήκει και το κορυφαίας στρατηγικής σημασίας νησί Ντιέγκο Γκαρσία που φιλοξενεί αμερικανική στρατιωτική βάση, δήλωσε την Τετάρτη ο υφυπουργός Εξωτερικών, Χάμις Φάλκονερ στο κοινοβούλιο.

Πέρυσι ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ κατέληξε σε συμφωνία για τη μεταβίβαση της κυριαρχίας του Αρχιπελάγους Τσάγκος στον Μαυρίκιο, διατηρώντας τον έλεγχο της νήσου Ντιέγκο Γκαρσία μέσω μιας συμφωνίας μίσθωσης για 99 χρόνια που επιτρέπει τη χρήση της στρατιωτικής βάσης από τις ΗΠΑ.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Τραμπ επανέλαβε την κριτική του για τη συμφωνία, λέγοντας ότι ο Στάρμερ έκανε ένα «μεγάλο λάθος».

Μιλώντας στο κοινοβούλιο, ο υφυπουργός Εξωτερικών Χάμις Φάλκονερ δήλωσε στους βουλευτές ότι η διαδικασία επικύρωσης της συμφωνίας διακόπηκε και ότι υπήρξαν συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Έχουμε μια διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη στο κοινοβούλιο σε σχέση με τη συνθήκη. Θα την επαναφέρουμε στο κοινοβούλιο την κατάλληλη στιγμή. Διακόπτουμε για συζητήσεις με τους Αμερικανούς ομόλογους μας», δήλωσε ο ίδιος.

Από την πλευρά του, ο γενικός εισαγγελέας του Μαυρικίου, Γκάβιν Γκλόβερ, δήλωσε ότι η ανακοίνωση ότι η Βρετανία διακόπτει τη διαδικασία επικύρωσης μιας συμφωνίας για την παραχώρηση της κυριαρχίας των Νήσων Τσάγκος στον Μαυρίκιο δεν αποτελεί έκπληξη.

«Δεν έχει γίνει καμία συζήτηση για τη νομοθετική διαδικασία τις τελευταίες τρεις εβδομάδες. Σημειώνω ότι αναφέρεται σε παύση της νομοθετικής διαδικασίας και όχι σε υποχώρηση. Είμαι σε στενή επαφή με το Υπουργείο Εξωτερικών, Κοινοπολιτείας και Ανάπτυξης», δήλωσε ο Γκλόβερ.