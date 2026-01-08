Η Βουλγαρία εισάγει το ευρωπαϊκό σύστημα εισόδου - εξόδου στα συνοριακά σημεία ελέγχου της

Το ευρωπαϊκό σύστημα εισόδου/ εξόδου (ΣΕΕ) ισχύει σε όλο τον χώρο Σένγκεν, συμπεριλαμβανομένης της Βουλγαρίας όπου εισάγεται σταδιακά στα συνοριακά σημεία ελέγχου της χώρας, δήλωσε σήμερα ο απερχόμενος υπουργός Εσωτερικών, Ντανιέλ Μίτοφ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο συνοριακό σημείο διέλευσης Καλοτίνα, στη βορειοδυτική Βουλγαρία. Εξήγησε ότι πολίτες εκτός της ΕΕ θα εγγράφονται μέσω του ΣΕΕ στα συνοριακά σημεία διέλευσης και το ΣΕΕ θα παρακολουθεί πότε εξέρχονται από τη χώρα, καθώς τους επιτρέπεται να παραμένουν στον χώρο Σένγκεν μόνο για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Το ΣΕΕ συλλέγει τα βιογραφικά και βιομετρικά στοιχεία (φωτογραφία και δακτυλικά αποτυπώματα) πολιτών τρίτων χωρών κατά την πρώτη τους επίσκεψη στον χώρο Σένγκεν για έως και 90 ημέρες εντός μιας περιόδου 180 ημερών. Οι είσοδοι που θα γίνουν ακολούθως στην ελεύθερη ζώνη απαιτούν μόνο τον βιομετρικό έλεγχο του προσώπου.

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου του BTA, ο Μίτοφ δήλωσε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος διαρροής δεδομένων, καθώς το ΣΕΕ δεν είναι συνδεδεμένο στο διαδίκτυο. Τα δεδομένα φυλάσσονται σύμφωνα με τους νόμους των αντίστοιχων χωρών και της ΕΕ.

Ο επικεφαλής της συνοριακής αστυνομίας Αντόν Ζλατάνοφ δήλωσε ότι μόνο οι πολίτες τρίτων χωρών θα καταχωρούνται με τη λήψη των δακτυλικών τους αποτυπωμάτων και άλλων βιομετρικών στοιχείων κατά την πρώτη τους είσοδο στον χώρο Σένγκεν. Αυτό θα αυξήσει την ευρωπαϊκή ασφάλεια συνολικά, εξήγησε.

Επί του παρόντος, τόσο τα προβλήματα λογισμικού όσο και τα προβλήματα υλικού ηλεκτρονικών υπολογιστών στο ΣΕΕ επιλύονται σε όλη την Ευρώπη, κάτι που είναι αναμενόμενο και φυσιολογικό. Επομένως, οι οδηγίες αναμένεται να αρχίσουν με τη συμπλήρωση μόνο του 10% των εισόδων πολιτών τρίτων χωρών και σταδιακά θα περάσουν στο 100% κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, δήλωσε ο Ζλατάνοφ.

Σημείωσε ότι η Βουλγαρία βρίσκεται στον δρόμο που ακολουθούν πολλοί πολίτες της Γερμανίας, της Αυστρίας και της Ολλανδίας οι οποίοι ταξιδεύουν για την πατρίδα τους, την Τουρκία, και επιστρέφουν το καλοκαίρι. Όσοι από αυτούς διασχίσουν τα σύνορα του χώρου Σένγκεν για πρώτη φορά θα σχηματίσουν μεγάλες ουρές, αλλά ελπίζουμε ότι το πρόβλημα θα έχει λυθεί μέχρι τότε, πρόσθεσε ο Ζλατάνοφ.

Το ΣΕΕ άρχισε να χρησιμοποιείται από τα κράτη μέλη της ΕΕ στις 12 Οκτωβρίου 2025.