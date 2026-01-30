Η Βενεζουέλα εκφράζει «αλληλεγγύη» στην Κούβα και καταδικάζει τους δασμούς Τραμπ για το πετρέλαιο

Η Βενεζουέλα, ιστορικά σύμμαχος της Κούβας, εξέφρασε σήμερα την «αλληλεγγύη» της στην Αβάνα, επικρίνοντας τα «τιμωρητικά μέτρα» και το διάταγμα του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ που επιτρέπει την επιβολή δασμών στις χώρες που πωλούν πετρέλαιο στο νησί.

«Η Βενεζουέλα απορρίπτει το προεδρικό διάταγμα που εξέδωσε η κυβέρνηση των ΗΠΑ» με στόχο «να επιβάλει τιμωρητικά μέτρα στις χώρες που αποφασίζουν να διατηρήσουν νόμιμες εμπορικές σχέσεις με την Κούβα και «εκφράζει την αλληλεγγύη της στον λαό της Κούβας» ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών στην ανακοίνωσή του.

Το Καράκας ήταν ένας από τους βασικούς προμηθευτές πετρελαίου στην Κούβα. Μετά τη σύλληψη του Βενεζουελάνου προέδρου Νικολάς Μαδούρο, στις αρχές Ιανουαρίου, ο Τραμπ έθεσε υπό τον έλεγχό του τον πετρελαϊκό τομέα της χώρας. Την Πέμπτη ο Αμερικανός πρόεδρος υπέγραψε ένα διάταγμα που ορίζει ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να επιβάλουν δασμούς, αδιευκρίνιστου ύψους, στις χώρες που πωλούν πετρέλαιο στην Κούβα η οποία συνιστά «απειλή» για την αμερικανική εθνική ασφάλεια.

Η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούντια Σεϊνμπάουμ, η χώρα της οποίας εξακολουθεί να προμηθεύει την Κούβα, είπε ότι οι δασμοί θα μπορούσαν να πυροδοτήσουν μια τεράστια «ανθρωπιστική κρίση» στο νησί και να επηρεάσουν άμεσα «τα νοσοκομεία, τον τομέα των τροφίμων και άλλες βασικές υπηρεσίες για τον κουβανικό λαό», σημείωσε.

Παρ’ όλ’ αυτά, δεν θα παραβλέψει τις επιπτώσεις που ενδέχεται να έχει το διάταγμα αυτό των ΗΠΑ για το Μεξικό. «Δεν θέλουμε να θέσουμε σε κίνδυνο τη χώρα μας, σε ό,τι αφορά τους δασμούς», εξήγησε.

Η Κούβα, στην οποία οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει εμπάργκο από το 1962, αντιμετωπίζει εδώ και τρία χρόνια σοβαρές ελλείψεις καυσίμων, που επηρεάζουν την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος.