Η Βενεζουέλα αναστέλλει τις ενεργειακές συμφωνίες με την Τρινιντάντ

Το υπουργείο Πετρελαίου της Βενεζουέλας θα ζητήσει από την προεδρία να αναστείλει μια ευρεία συμφωνία συνεργασίας με την Τρινιντάντ και το Τομπάγκο για την ανάπτυξη της ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των κοινών έργων φυσικού αερίου που βρίσκονται σε διαπραγμάτευση, δήλωσε τη Δευτέρα ο υπουργός Πετρελαίου της Νότιας Αμερικής.

Η προηγούμενη κυβέρνηση του Τρινιντάντ είχε προγραμματίσει πολλά κοινά έργα φυσικού αερίου με τη Βενεζουέλα, συμπεριλαμβανομένου του κοιτάσματος Dragon 4,2 τρισεκατομμυρίων κυβικών ποδιών που θα αναπτυχθεί από τη Shell και την Εθνική Εταιρεία Φυσικού Αερίου του Τρινιντάντ NGCTT.UL, για το οποίο έλαβε άδεια από τις ΗΠΑ νωρίτερα αυτό το μήνα.

Ωστόσο, η νέα κυβέρνηση της πρωθυπουργού Καμλά Περσάντ-Μπισέσαρ δεν θεωρείται σύμμαχος από τον πρόεδρο της Βενεζουέλας, Νικολά Μαδούρο.

Από την ανάληψη των καθηκόντων της τον Απρίλιο, η νέα της κυβέρνηση διατηρεί στενές σχέσεις με την κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ενώ οι εντάσεις μεταξύ Ουάσινγκτον και Καράκας έχουν κλιμακωθεί.

Οι τρέχουσες σχέσεις μεταξύ Τρινιντάντ και Βενεζουέλας, οι οποίες θα μπορούσαν να συμπληρώσουν τις ενεργειακές ανάγκες της μιας και της άλλης χώρας, είναι «εχθρικές», δήλωσε η υπουργός Πετρελαίου, Ντέλσι Ροντρίγκεζ, σε τηλεοπτικό μήνυμα.

«Κατά συνέπεια, όλες οι συμφωνίες για το φυσικό αέριο μεταξύ της Βενεζουέλας και της Τρινιντάντ θα ανασταλούν», είπε, προσθέτοντας ότι ο πρόεδρος Μαδούρο αναμένεται να λάβει σύντομα το αίτημα αναστολής.

Οι αξιωματούχοι της Βενεζουέλας επέκριναν την άδεια που έλαβε η Τρινιντάντ από τις ΗΠΑ για να διαπραγματευτεί το εμβληματικό έργο Dragon με τη Βενεζουέλα, η οποία υπόκειται σε αμερικανικές κυρώσεις, και δήλωσαν ότι η Τρινιντάντ θα πρέπει να πληρώσει για τυχόν προμήθειες φυσικού αερίου.

Το έργο Dragon, το οποίο βρίσκεται στα ύδατα της Βενεζουέλας, έχει αντιμετωπίσει μακροχρόνιες καθυστερήσεις εν μέσω συχνών αλλαγών στην πολιτική των ΗΠΑ από τότε που η Ουάσιγκτον επέβαλε ενεργειακές κυρώσεις στη Βενεζουέλα το 2019.

Η πρωθυπουργός της Τρινιντάντ, Καμλά Περσάντ-Μπισέσαρ, δήλωσε ότι η χώρα της δεν χρειάζεται το φυσικό αέριο της Βενεζουέλας.

«Έχουμε τα σχέδιά μας για την ανάπτυξη της οικονομίας μας τόσο στον ενεργειακό όσο και στον μη ενεργειακό τομέα», δήλωσε τη Δευτέρα στην εφημερίδα Trinidad and Tobago Newsday.

Οι εταιρείες Shell, NGC και BP BP.L, οι οποίες συμμετέχουν σε διάφορα έργα που περιλαμβάνουν τη Βενεζουέλα, δεν απάντησαν αμέσως στα αιτήματα για σχόλια.

Η Shell αναπτύσσει ξεχωριστά το έργο φυσικού αερίου Manatee, το οποίο διασχίζει τα θαλάσσια σύνορα με τη Βενεζουέλα, αλλά είχε λάβει άδεια από την κυβέρνηση Μαδούρο να αναπτυχθεί ανεξάρτητα στην πλευρά της Τρινιντάντ. Δεν ήταν αμέσως σαφές εάν το έργο αυτό θα μπορούσε επίσης να τεθεί σε κίνδυνο.