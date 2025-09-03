CNN, Guardian

«Ενώ οι Δυτικοί ηγέτες επικεντρώνονται σε διπλωματικές συνομιλίες, μια αυταρχική συμμαχία επιταχύνει την πορεία της προς μια νέα παγκόσμια τάξη», διαμήνυσε η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Κάγια Κάλας, με αφορμή τη στρατιωτική παρέλαση στο Πεκίνο, όπου συγκεντρώθηκαν οι ηγέτες της Κίνας, της Ρωσίας, του Ιράν και της Βόρειας Κορέας. Νωρίτερα, ο πρόεδρος Τραμπ κατήγγειλε ότι ο Σι Τζινπίνγκ συνωμοτεί κατά των ΗΠΑ μαζί με τον Βλαντιμίρ Πούτιν και τον Κιμ Γιονγκ Ουν

«Ας περάσουν ο πρόεδρος Σι και ο θαυμάσιος κινεζικός λαός μια υπέροχη μέρα εορτασμών», ευχήθηκε ο Αμερικανός πρόεδρος μέσω Truth Social και πρόσθεσε με έμφαση: «Παρακαλώ να δώσετε τους πιο θερμούς χαιρετισμούς μου στον Βλαντιμίρ Πούτιν και στον Κιμ Γιονγκ Ουν, καθώς συνωμοτείτε εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής»

Σήμερα, Τετάρτη, η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Κάγια Κάλας, δήλωσε ότι οι ηγέτες της Κίνας, της Ρωσίας, του Ιράν και της Βόρειας Κορέας εκπροσωπούν μια «αυταρχική συμμαχία» που αμφισβητεί τη διεθνή τάξη που βασίζεται σε κανόνες.

Βλέποντας τον πρόεδρο Σι να στέκεται δίπλα στους ηγέτες της Ρωσίας, του Ιράν και της Βόρειας Κορέας στο Πεκίνο σήμερα, αυτά δεν είναι απλώς αντιδυτικά οπτικά μηνύματα: Πρόκειται για άμεση πρόκληση στο διεθνές σύστημα που βασίζεται σε κανόνες», επισήμανε.

Παράλληλα, η Κάλας δεν παρέλειψε να επισημάνει ότι η Κίνα έχει στηρίξει τη Ρωσία στον πόλεμό της κατά της Ουκρανίας, σημειώνοντας πως όλα αυτά είναι μια νέα πραγματικότητα που η Ευρώπη θα πρέπει να αντιμετωπίσει.

Σύμφωνα με τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, η στρατιωτική επίδειξη στέλνει μήνυμα ότι το όραμα του Σι Τζινπίνγκ για μια νέα παγκόσμια τάξη υποστηρίζεται από προηγμένα όπλα σε μεγάλους αριθμούς, εδραιώνοντας την Κίνα ως αναδυόμενη στρατιωτική υπερδύναμη. Χαρακτηριστικά αναφέρουν στις αναλύσεις τους CNN και Guardian:

CNN: Η στρατιωτική επίδειξη της Κίνας υποστηρίζει το όραμα του Xi για μια νέα παγκόσμια τάξη

Η τεράστια στρατιωτική παρέλαση που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη στο κέντρο του Πεκίνου αποτέλεσε μια σκόπιμα εντυπωσιακή επίδειξη δύναμης, στέλνοντας το μήνυμα ότι το όραμα του Σι Τζινπίνγκ για μια νέα παγκόσμια τάξη με την Κίνα στην κορυφή θα υποστηρίζεται από προηγμένα όπλα υψηλής τεχνολογίας, σύμφωνα με ανάλυση του CNN.

Όπως αναφέρει, η προσοχή στράφηκε κυρίως στους νέους διηπειρωτικούς βαλλιστικούς πυραύλους DF-61 και τα υπερηχητικά οχήματα ολίσθησης, ικανά να υπερβαίνουν την ταχύτητα του ήχου και να παρακάμπτουν τα συστήματα πυραυλικής άμυνας.

Ωστόσο, σημαντικότερη ενδεχομένως είναι η παρουσία των νέων κινητών όπλων αεράμυνας με λέιζερ, τοποθετημένων σε φορτηγά και πλοία. Αυτά τα «όπλα κατευθυνόμενης ενέργειας», τα οποία μπορούν να απενεργοποιήσουν στόχους μέσω θερμότητας ή ηλεκτρομαγνητικής διαταραχής, παρουσιάζουν μια οικονομική και ευέλικτη λύση για την άμυνα, χωρίς την ανάγκη βλημάτων βαρέως τύπου.

Παράλληλα, οι σχηματισμοί του PLA περιλάμβαναν εκτεταμένη χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών για επιθετικούς και υποστηρικτικούς ρόλους, καθώς και υποβρύχια drones, δείχνοντας την πρόοδο της Κίνας στην τεχνολογία αυτόνομων συστημάτων μάχης.

Η έκθεση μεγάλου αριθμού στρατιωτικού υλικού στο Πεκίνο αναδεικνύει επίσης τη βιομηχανική ισχύ της Κίνας, που της επιτρέπει να παράγει προηγμένα όπλα σε μεγάλους αριθμούς, μια ικανότητα που συγκρίνεται με εκείνη των ΗΠΑ κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Σήμερα, η Κίνα υπερτερεί σε περιφερειακό επίπεδο, δαπανώντας πέντε φορές περισσότερα για την άμυνα από την Ιαπωνία και σχεδόν επτά φορές περισσότερα από τη Νότια Κορέα. Ο στόλος της αναμένεται να ξεπεράσει κατά 48% σε πλοία μάχης τον αμερικανικό έως το 2030, γεγονός που, σύμφωνα με ιστορικές μελέτες, αποτελεί καθοριστικό παράγοντα σε ναυτικές συγκρούσεις.

Παρά την εντυπωσιακή τεχνολογία, οι αναλυτές τονίζουν ότι η Κίνα δεν έχει συμμετάσχει σε σύγκρουση υψηλής έντασης για δεκαετίες, αφήνοντας ερωτηματικά για την πραγματική επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα των νέων όπλων της. Οι ΗΠΑ παραμένουν ισχυρές, κυρίως λόγω της εμπειρίας και της ικανότητας χρήσης στοχευμένης ισχύος πυρός, όπως αποδείχθηκε στην πρόσφατη επίθεση σε ιρανικές εγκαταστάσεις.

Η παρέλαση της Τετάρτης, όμως, στέλνει σαφές μήνυμα: η Κίνα διαθέτει πλέον την τεχνολογική και βιομηχανική βάση για να στηρίξει το όραμα του Σι για μια νέα παγκόσμια τάξη, μειώνοντας σημαντικά το χάσμα με τη Δύση και εδραιώνοντας την παρουσία της ως αναδυόμενη στρατιωτική υπερδύναμη.

Guardian: Πέντε βασικά συμπεράσματα από τη μεγάλη παρέλαση της Κίνας

Σε δημοσίευμα του ο Guardian αναφέρει πως η στρατιωτική παρέλαση, η μεγαλύτερη που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στην Κίνα, είχε στόχο να στείλει σαφή μηνύματα δύναμης στις ΗΠΑ, την Ευρώπη και τους γείτονες της χώρας, αλλά και να αναδείξει την στρατηγική επιρροή της Κίνας στο παγκόσμιο σκηνικό.

Στην παρέλαση παραβρέθηκαν δεκάδες ηγέτες, κυρίως από μη δυτικές χώρες, ενώ η εικόνα του Σι Τζινπίνγκ να συνοδεύεται από τον Ρώσο Βλαντιμίρ Πούτιν και τον Βορειοκορεάτη Κιμ Γιονγκ Ουν τράβηξε την προσοχή, στέλνοντας μήνυμα «ανυπακοής» στη Δύση.

Απουσίασαν οι ηγέτες των ΗΠΑ, της Δυτικής Ευρώπης, της Ιαπωνίας, της Ινδίας και της Νότιας Κορέας, ενώ η απουσία ορισμένων Κινέζων πρώην ηγετών υποδήλωνε πιθανές αλλαγές στις εσωτερικές ισορροπίες του ΚΚΚ.

Ο Σι Τζινπίνγκ, στην εναρκτήρια ομιλία του, τόνισε ότι ο κόσμος αντιμετωπίζει «μια επιλογή μεταξύ ειρήνης και πολέμου», προειδοποιώντας ότι η Κίνα δεν πτοείται από κανέναν νταή, μια σαφής αναφορά στις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους.

Παράλληλα, υπογράμμισε το όραμα της «αναζωογόνησης του κινεζικού έθνους», που περιλαμβάνει την προοπτική προσαρτήσεως της Ταϊβάν, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις από την κυβέρνηση και τον λαό της, που δηλώνουν ότι επιθυμούν την ειρήνη.

Η παρέλαση είχε επίσης σκοπό να αναδείξει τη δυνατότητα της Κίνας να ελέγχει την περιφερειακή ασφάλεια και να προβάλει ισχύ μέσω συντονισμένων στρατιωτικών σχηματισμών. Η επίδειξη ενίσχυσε την εικόνα ενός κράτους ικανού να εφαρμόσει στρατηγικές επιλογές με αποφασιστικότητα, αποστέλλοντας μήνυμα αποτροπής προς όποιον σκεφτεί να αμφισβητήσει τα εθνικά συμφέροντα της Κίνας.

Οι αναλυτές επισημαίνουν ότι, παρά τις εντυπωσιακές αποκαλύψεις, η πραγματική επιχειρησιακή ικανότητα του PLA παραμένει αβέβαιη, καθώς η Κίνα δεν έχει εμπειρία σύγκρουσης υψηλής έντασης. Ωστόσο, η παρέλαση στέλνει σαφές μήνυμα: η Κίνα διαθέτει πλέον τα μέσα και την τεχνολογική ικανότητα να προβάλλει ισχύ, να ενισχύει την περιφερειακή επιρροή της και να προετοιμάζεται για έναν κόσμο στον οποίο επιδιώκει ηγεμονικό ρόλο.