Η Αυστραλία εξετάζει την ανάπτυξη στρατού για την προστασία εβραϊκών κοινοτήτων στη Νέα Νότια Ουαλία

Δεν έχει αποκλειστεί ως πιθανότητα η ανάπτυξη του στρατού σε εβραϊκές περιοχές για την προστασία της κοινότητας, όπως υπογράμμισε ο πρωθυπουργός της Νέας Νότιας Ουαλίας, Κρις Μινς, σε συνέντευξη Τύπου την Κυριακή. Αυτή η πιθανότητα, εξετάζεται ως ένα από τα προτεινόμενα μέτρα μετά την τρομοκρατική επίθεση στην παραλία Μπόντι.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, στις δηλώσεις του ο κ. Μινς ενημέρωσε, επίσης, ότι οι κάτοικοι του Σίδνεϊ θα πρέπει να περιμένουν πως θα δουν περισσότερους αστυνομικούς με πλήρη οπλισμό και μακρύκανα όπλα πριν και μετά την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

Ο κ. Μινς δήλωσε χαρακτηριστικά πως «τίποτα δεν είναι εκτός συζήτησης» απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την ανάπτυξη στρατευμάτων, επιβεβαιώνοντας ότι οι συζητήσεις σχετικά με αυτό βρίσκονται σε εξέλιξη.

«Θα εξετάσουμε πολύ προσεκτικά τα προγράμματα και τα μέτρα ασφαλείας στο μέλλον. Πρέπει να κάνουμε τα πράγματα εντελώς διαφορετικά», ανέφερε ο πρωθυπουργός της Πολιτείας και συνέχισε:

«Η κατάσταση όπως έχει αυτή τη στιγμή, δεν μπορεί να συνεχιστεί… υπάρχει μια μεγάλη πρόκληση μπροστά μας να ανοικοδομήσουμε την εβραϊκή ζωή στο Σίδνεϊ. Επομένως, δεν πρόκειται να αφαιρέσω τίποτα από αυτό».

Όπως έγινε γνωστό το Σάββατο, ένα έγγραφο της 26ης Νοεμβρίου που συντάχθηκε από την Ομάδα Ασφάλειας της Εβραϊκής Κοινότητας Νέας Νότιας Ουαλίας προειδοποιούσε την Αστυνομία της Πολιτείας για «αυξημένο κίνδυνο βίαιου αντισημιτισμού κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης Χανουκά δίπλα στη Θάλασσα».

Όταν ρωτήθηκε σχετικά, ο πολιτειακός πρωθυπουργός επεσήμανε ότι θα εξεταστεί επίσης η όπλιση της Ομάδας Περιφρούρησης και Ασφάλειας η οποία μέχρι τώρα δεν είχε άδεια να φέρει οπλισμό.

«Σαφώς, από δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης και τις δικές μου έρευνες, η CSG ήταν σε επαφή με την Αστυνομία της ΝΝΟ και, ενώ υπήρχαν αστυνομικοί επί τόπου, σαφώς δεν ήταν αρκετοί για να αντιμετωπίσουν την απειλή, όπως έχει δείξει τραγικά η ιστορία», τόνισε ο κ. Μινς.