Η Apple καταργεί τις εφαρμογές παρακολούθησης ICE μετά από πιέσεις της κυβέρνησης Τραμπ

Η Apple δήλωσε την Πέμπτη ότι αφαίρεσε το ICEBlock - την πιο δημοφιλή εφαρμογή παρακολούθησης ICE - και άλλες παρόμοιες εφαρμογές από το App Store της, αφού επικοινώνησε μαζί της η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Η συγκεκριμένη ενέργεια, πρόκειται για μια σπάνια περίπτωση κατά την οποία μια εφαρμογή αφαιρείται κατόπιν αιτήματος της ομοσπονδιακής κυβέρνησης των ΗΠΑ.

Η εφαρμογή ειδοποιεί τους χρήστες για τους πράκτορες της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων στην περιοχή τους, κάτι που, σύμφωνα με το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, θα μπορούσε να αυξήσει τον κίνδυνο επίθεσης εναντίον πρακτόρων των ΗΠΑ.

Η ICE αποτελεί κεντρικό κομμάτι της σκληροπυρηνικής μεταναστευτικής ατζέντας του Τραμπ και οι πράκτορές της έχουν κάνει τακτικά επιδρομές και συλλήψεις μεταναστών, ενώ οι υποστηρικτές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων λένε ότι η ελευθερία του λόγου και η δίκαιη δίκη συχνά παραβιάζονται στην επιχείρηση απελάσεων της κυβέρνησης.

«Με βάση τις πληροφορίες που λάβαμε από τις αρχές επιβολής του νόμου σχετικά με τους κινδύνους ασφαλείας που σχετίζονται με το ICEBlock, το αφαιρέσαμε και παρόμοιες εφαρμογές από το App Store», ανέφερε η Apple σε ανακοίνωσή της μέσω email.

Η πολιτική επιτήρηση των ομοσπονδιακών πρακτόρων μετανάστευσης έχει γίνει πιο δυναμική από τότε που ο Τραμπ επέστρεψε στο αξίωμα, καθώς ακτιβιστές λένε ότι προσπαθούν να προστατεύσουν τις κοινότητές τους από την επιθετική επιβολή του νόμου από πράκτορες της ICE.

Νομικοί εμπειρογνώμονες δήλωσαν στο Reuters ότι η παρακολούθηση της ICE προστατεύεται σε μεγάλο βαθμό από το Σύνταγμα των ΗΠΑ, εφόσον δεν προσπαθούν να εμποδίσουν την επιβολή του νόμου.

Η Apple αφαίρεσε περισσότερες από 1.700 εφαρμογές από το App Store της το 2024, ανταποκρινόμενη σε κυβερνητικά αιτήματα, αλλά η συντριπτική πλειοψηφία - περισσότερες από 1.300 - προήλθε από την Κίνα, ακολουθούμενη από τη Ρωσία με 171 και τη Νότια Κορέα με 79.

Τα τελευταία τρία χρόνια, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν εμφανίζονται ως μία από τις χώρες όπου οι εφαρμογές αφαιρέθηκαν λόγω κυβερνητικών απαιτήσεων, σύμφωνα με εκθέσεις διαφάνειας εφαρμογών εταιρειών.

Οι ενέργειες της εταιρείας ενδέχεται επίσης να οδηγήσουν σε περαιτέρω έλεγχο των δεσμών που έχουν οικοδομήσει οι εταιρείες τεχνολογίας με την κυβέρνηση Τραμπ κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του.

Από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του ο Τραμπ, η ICE έχει πραγματοποιήσει έφοδο σε πολλές εγκαταστάσεις με μετανάστες που βρίσκονται παράνομα στις ΗΠΑ. Η υπηρεσία έχει επίσης συλλάβει κατόχους βίζας και μόνιμους κατοίκους των ΗΠΑ που έχουν στοχοποιηθεί από την κυβέρνηση Τραμπ για φιλοπαλαιστινιακή υποστήριξη.

Το Fox Business ανέφερε για πρώτη φορά την αφαίρεση της εφαρμογής την Πέμπτη, επικαλούμενο δήλωση της Γενικής Εισαγγελέα των ΗΠΑ Παμ Μπόντι, η οποία δήλωσε ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης επικοινώνησε με την Apple για να αφαιρέσει την εφαρμογή την Πέμπτη και ότι η εταιρεία συμμορφώθηκε.

«Το ICEBlock έχει σχεδιαστεί για να θέτει σε κίνδυνο τους πράκτορες της ICE απλώς και μόνο επειδή κάνουν τη δουλειά τους και η βία κατά των αρχών επιβολής του νόμου είναι μια απαράδεκτη κόκκινη γραμμή που δεν μπορεί να παραβιαστεί», δήλωσε η Μπόντι σε δήλωσή της στο Fox Business.

Ο Μπόντι είχε υποστηρίξει στο παρελθόν ότι ο Τζόσουα Άαρον, ο δημιουργός του ICEBlock με έδρα το Τέξας, «δεν προστατεύεται» από το Σύνταγμα και ότι εξετάζουν το ενδεχόμενο δίωξής του, προειδοποιώντας τον να «προσέχει».

Ο Άαρον, σε συνέντευξή του στο BBC, δήλωσε ότι ήταν «απίστευτα απογοητευμένος» με την απόφαση της Apple, λέγοντας ότι δεν θα επηρεάσει την ασφάλεια των αρχών επιβολής του νόμου.